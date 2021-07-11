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В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане
В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане - РИА Новости, 11.07.2021
В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане
Соединенные Штаты с обеспокоенностью следят за ростом насилия в Афганистане и наступлением радикального движения "Талибан"*, призывая афганское руководство... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T20:19
2021-07-11T20:19
джон кирби
афганистан
талибан
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты с обеспокоенностью следят за ростом насилия в Афганистане и наступлением радикального движения "Талибан"*, призывая афганское руководство использовать свои возможности для защиты страны, заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением "Талибана"* в Афганистане. Мы знаем об этом", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.По его словам, США "работают с афганскими партнерами, побуждая их использовать те возможности, которые, как известно (Вашингтону), у них есть". "Самое время, чтобы они активизировались и сделали именно это", - указал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html
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джон кирби, афганистан, талибан, сша, в мире
В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане
20:19 11.07.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

В Пентагоне заявили, что США с обеспокоенностью следят за наступлением талибов в Афганистане

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты с обеспокоенностью следят за ростом насилия в Афганистане и наступлением радикального движения "Талибан"*, призывая афганское руководство использовать свои возможности для защиты страны, заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением "Талибана"* в Афганистане. Мы знаем об этом", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.
Представители делегации политического офиса движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) Мохаммад Сохайль Шахин, Шахабуддин Делавар и Абдул Латиф Мансур перед началом пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 08:00
Зачем России талибы?
По его словам, США "работают с афганскими партнерами, побуждая их использовать те возможности, которые, как известно (Вашингтону), у них есть". "Самое время, чтобы они активизировались и сделали именно это", - указал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
Афганские военнослужащие на американской авиабазе Баграм в Афганистане - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 13:28
Что делать Средней Азии с "американскими" афганскими беженцами?
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Джон КирбиАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
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