https://ria.ru/20210711/taliban-1740834604.html

В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане

В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане - РИА Новости, 11.07.2021

В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане

Соединенные Штаты с обеспокоенностью следят за ростом насилия в Афганистане и наступлением радикального движения "Талибан"*, призывая афганское руководство... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T20:19

2021-07-11T20:19

2021-07-11T20:19

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты с обеспокоенностью следят за ростом насилия в Афганистане и наступлением радикального движения "Талибан"*, призывая афганское руководство использовать свои возможности для защиты страны, заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением "Талибана"* в Афганистане. Мы знаем об этом", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.По его словам, США "работают с афганскими партнерами, побуждая их использовать те возможности, которые, как известно (Вашингтону), у них есть". "Самое время, чтобы они активизировались и сделали именно это", - указал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210710/taliby-1740667584.html

https://ria.ru/20210707/bezhentsy-1740248579.html

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джон кирби, афганистан, талибан, сша, в мире