В США обеспокоились наступлением талибов в Афганистане
© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
В Пентагоне заявили, что США с обеспокоенностью следят за наступлением талибов в Афганистане
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты с обеспокоенностью следят за ростом насилия в Афганистане и наступлением радикального движения "Талибан"*, призывая афганское руководство использовать свои возможности для защиты страны, заявил в воскресенье пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы, разумеется, с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением "Талибана"* в Афганистане. Мы знаем об этом", - сказал Кирби в интервью телеканалу Fox News.
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По его словам, США "работают с афганскими партнерами, побуждая их использовать те возможности, которые, как известно (Вашингтону), у них есть". "Самое время, чтобы они активизировались и сделали именно это", - указал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который Вашингтон обещал завершить до 11 сентября.
В пятницу, 9 июля, появились сообщения, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики "Талибана"* взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Тогда же официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил РИА Новости, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.
* Террористическая организация, запрещенная в России