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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/tailand-1740813154.html
В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
Таиландская медсестра, работавшая с больными коронавирусом и привитая двумя дозами вакцины Sinovac, заразилась и умерла от COVID-19, сообщил на своей странице в РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:37
2021-07-11T15:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
бангкок
сша
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 11 июл - РИА Новости. Таиландская медсестра, работавшая с больными коронавирусом и привитая двумя дозами вакцины Sinovac, заразилась и умерла от COVID-19, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха.Он опубликовал на своей странице скриншот поста другой медсестры, близкой родственницы умершей, которая рассказывает, как это произошло: девушка заразилась во время работы с пациентами в отделении интенсивной терапии, у нее мгновенно развились легочные осложнения, и через пять дней после постановки диагноза она умерла."Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме, и никто из них не умирал от COVID-19", - написал Хемачутха.Хемачутха передал в минздрав в конце прошлой недели результаты своего исследования, проведенного совместно с коллегами из Национального института генной инженерии и биотехнологий, которое доказывает недостаточность иммунизации вакциной Sinovac в случае заражения дельта-штаммом коронавируса. В исследовании предлагается иммунизировать медработников первого эшелона, полностью вакцинированных Sinovac, третьей, "бустерной" дозой другой вакцины - AstraZeneca или мНРК-вакцины Pfizer. Проведенные учеными эксперименты на добровольцах выявили, что "бустерный" укол препарата AstraZeneca после двух доз Sinovac создает в организме достаточный иммунитет как против альфа-штамма, так и против дельта-штамма коронавируса.В воскресенье на брифинге для СМИ в министерстве здравоохранения в Бангкоке представитель минздрава Сопхон Иамсиритхавон сообщил журналистам, что 618 медработников из более 670 тысяч, полностью вакцинированных препаратом Sinovac, в период действия вакцины заболели коронавирусной инфекцией.Иамсиритхавон также сообщил, что министерство рассматривает предложение группы исследователей, в том числе доктора Хемачутха, об иммунизации медработников из группы, вакцинированной Sinovac, еще одной дозой вакцины AstraZeneca или Pfizer в качестве "бустера".В субботу на брифинге для СМИ официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Тхависин Висануйотхин сообщил журналистам, что в ближайшее время Таиланд получит 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer в дар от США и что часть этой вакцины может быть использована для дополнительной "бустерной" иммунизации привитых вакциной Sinovac работников первого эшелона борьбы с коронавирусной инфекцией и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, обострение течения которых вызывает коронавирусная инфекция.В воскресенье Таиланд зарегистрировал 9539 новых заражений и 81 смерть от коронавируса. В субботу количество заболевших за сутки составляло 9418 человек, умерших – 91 человек. Более трети новых заражений и почти половина смертей ежедневно приходится на Бангкок. В таиландской столице впервые за весь период пандемии стала ощущаться нехватка коек в отделениях интенсивной терапии.С момента начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 336 371 человек, выздоровели 247 971 человек, скончались 2711 человек. Более 80% случаев заражения и смертельных случаев в Таиланде приходится на период с 1 апреля по настоящее время.
https://ria.ru/20210318/vaktsina-1601843114.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , бангкок, сша, таиланд, в мире
В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:37 11.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19

Читать ria.ru в
БАНГКОК, 11 июл - РИА Новости. Таиландская медсестра, работавшая с больными коронавирусом и привитая двумя дозами вакцины Sinovac, заразилась и умерла от COVID-19, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха.
Он опубликовал на своей странице скриншот поста другой медсестры, близкой родственницы умершей, которая рассказывает, как это произошло: девушка заразилась во время работы с пациентами в отделении интенсивной терапии, у нее мгновенно развились легочные осложнения, и через пять дней после постановки диагноза она умерла.
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"Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме, и никто из них не умирал от COVID-19", - написал Хемачутха.
Хемачутха передал в минздрав в конце прошлой недели результаты своего исследования, проведенного совместно с коллегами из Национального института генной инженерии и биотехнологий, которое доказывает недостаточность иммунизации вакциной Sinovac в случае заражения дельта-штаммом коронавируса. В исследовании предлагается иммунизировать медработников первого эшелона, полностью вакцинированных Sinovac, третьей, "бустерной" дозой другой вакцины - AstraZeneca или мНРК-вакцины Pfizer. Проведенные учеными эксперименты на добровольцах выявили, что "бустерный" укол препарата AstraZeneca после двух доз Sinovac создает в организме достаточный иммунитет как против альфа-штамма, так и против дельта-штамма коронавируса.
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В воскресенье на брифинге для СМИ в министерстве здравоохранения в Бангкоке представитель минздрава Сопхон Иамсиритхавон сообщил журналистам, что 618 медработников из более 670 тысяч, полностью вакцинированных препаратом Sinovac, в период действия вакцины заболели коронавирусной инфекцией.
Иамсиритхавон также сообщил, что министерство рассматривает предложение группы исследователей, в том числе доктора Хемачутха, об иммунизации медработников из группы, вакцинированной Sinovac, еще одной дозой вакцины AstraZeneca или Pfizer в качестве "бустера".
В субботу на брифинге для СМИ официальный представитель правительственного Центра по контролю и борьбе с распространением COVID-19 Тхависин Висануйотхин сообщил журналистам, что в ближайшее время Таиланд получит 1,5 миллиона доз вакцины Pfizer в дар от США и что часть этой вакцины может быть использована для дополнительной "бустерной" иммунизации привитых вакциной Sinovac работников первого эшелона борьбы с коронавирусной инфекцией и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, обострение течения которых вызывает коронавирусная инфекция.
В воскресенье Таиланд зарегистрировал 9539 новых заражений и 81 смерть от коронавируса. В субботу количество заболевших за сутки составляло 9418 человек, умерших – 91 человек. Более трети новых заражений и почти половина смертей ежедневно приходится на Бангкок. В таиландской столице впервые за весь период пандемии стала ощущаться нехватка коек в отделениях интенсивной терапии.
С момента начала пандемии в Таиланде заразились коронавирусной инфекцией 336 371 человек, выздоровели 247 971 человек, скончались 2711 человек. Более 80% случаев заражения и смертельных случаев в Таиланде приходится на период с 1 апреля по настоящее время.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaБангкокСШАТаиландВ мире
 
 
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