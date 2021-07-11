https://ria.ru/20210711/suets-1740828048.html

Доход Суэцкого канала побил рекорд

Доход Суэцкого канала побил рекорд - РИА Новости, 11.07.2021

Доход Суэцкого канала побил рекорд

Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США, об этом в воскресенье заявил глава администрации... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:04

2021-07-11T19:04

2021-07-11T19:06

суэцкий канал

красное море

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727028915_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_82963c53d6197687a24d871dd9346017.jpg

КАИР, 11 июл - РИА Новости. Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США, об этом в воскресенье заявил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа.Согласно релизу канцелярии Рабиа, за первое полугодие 2021 года заметно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал судов. Так, согласно статистике администрации канала, с января по июнь 2021 года водную артерию, соединяющую Средиземное и Красное моря, прошли 9763 суда, что на 217 судов больше чем за аналогичный период прошлого года.Согласно заявлению Рабиа, росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, "способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала"."Предоставленные льготы и скидки также сыграли заметную роль в достижении значительного роста транзита судов, перевозящих СПГ, контейнеровозов, судов, перевозящих автомобили, и сухогрузов", - сообщается в заявлении главы администрации канала.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html

суэцкий канал

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, красное море, в мире