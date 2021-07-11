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Доход Суэцкого канала побил рекорд
Доход Суэцкого канала побил рекорд - РИА Новости, 11.07.2021
Доход Суэцкого канала побил рекорд
Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США, об этом в воскресенье заявил глава администрации... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:04
2021-07-11T19:06
суэцкий канал
красное море
в мире
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КАИР, 11 июл - РИА Новости. Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США, об этом в воскресенье заявил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа.Согласно релизу канцелярии Рабиа, за первое полугодие 2021 года заметно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал судов. Так, согласно статистике администрации канала, с января по июнь 2021 года водную артерию, соединяющую Средиземное и Красное моря, прошли 9763 суда, что на 217 судов больше чем за аналогичный период прошлого года.Согласно заявлению Рабиа, росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, "способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала"."Предоставленные льготы и скидки также сыграли заметную роль в достижении значительного роста транзита судов, перевозящих СПГ, контейнеровозов, судов, перевозящих автомобили, и сухогрузов", - сообщается в заявлении главы администрации канала.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
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суэцкий канал, красное море, в мире
Доход Суэцкого канала побил рекорд
19:04 11.07.2021 (обновлено: 19:06 11.07.2021)
 
© AP Photo / Ayman ArefСуэцкий канал
Суэцкий канал - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Ayman Aref

Суэцкий канал заработал рекордные в своей истории $5,84 млрд за минувший год

Читать ria.ru в
КАИР, 11 июл - РИА Новости. Суэцкий канал за минувший финансовый год заработал рекордные в своей истории 5,84 миллиарда долларов США, об этом в воскресенье заявил глава администрации водной артерии адмирал Усама Рабиа.
Согласно релизу канцелярии Рабиа, за первое полугодие 2021 года заметно увеличилось количество и тоннаж проходящих через Суэцкий канал судов. Так, согласно статистике администрации канала, с января по июнь 2021 года водную артерию, соединяющую Средиземное и Красное моря, прошли 9763 суда, что на 217 судов больше чем за аналогичный период прошлого года.
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"Доходы Суэцкого канала, несмотря на различные вызовы, в последнее время значительно выросли. Статистика судоходства за 2020/2021 финансовый год зафиксировала самый высокий годовой доход в истории канала, который составил 5,84 миллиарда долларов по сравнению с 5,72 миллиардами долларов в течение 2019/2020 финансового года", - приводит слова Рабиа его канцелярия.
Согласно заявлению Рабиа, росту количества судов, проходящих Суэцкий канал, "способствовала гибкая маркетинговая и ценовая политика администрации канала".
"Предоставленные льготы и скидки также сыграли заметную роль в достижении значительного роста транзита судов, перевозящих СПГ, контейнеровозов, судов, перевозящих автомобили, и сухогрузов", - сообщается в заявлении главы администрации канала.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
 
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