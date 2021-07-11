https://ria.ru/20210711/sudno-1740822450.html

В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад

В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад - РИА Новости, 12.07.2021

В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад

Затонувшее старинное судно найдено в реке Каме в Пермском крае, находка предварительно датируется XVII-XIX веками, сообщил РИА Новости начальник Камской... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-11T17:38

2021-07-11T17:38

2021-07-12T00:05

наука

археология

пермский государственный университет

пермский край

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ПЕРМЬ, 11 июл — РИА Новости. Затонувшее старинное судно найдено в реке Каме в Пермском крае, находка предварительно датируется XVII-XIX веками, сообщил РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.Он рассказал, что парусно-гребное судно обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка. Его размеры примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта исследователи пока не могут, но планируют повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние судна и решить вопрос о его музеефикации.Он уточнил, что объект обнаружили сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Это произошло в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учет объектов культурного наследия, находящихся под водой.

https://ria.ru/20210411/artefakty-1727804590.html

пермский край

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археология, пермский государственный университет, пермский край