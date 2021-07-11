В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад
17:38 11.07.2021 (обновлено: 00:05 12.07.2021)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМост через реку Каму в районе города Усолье Пермского края
Парусно-гребное судно, затонувшее столетия назад в реке Каме, нашли на глубине 20 метров
ПЕРМЬ, 11 июл — РИА Новости. Затонувшее старинное судно найдено в реке Каме в Пермском крае, находка предварительно датируется XVII-XIX веками, сообщил РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.
Он рассказал, что парусно-гребное судно обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка. Его размеры примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта исследователи пока не могут, но планируют повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние судна и решить вопрос о его музеефикации.
"Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано. Мы находимся в начале исследования. <...> Вопрос, поднимать ли судно из воды, пока не решен: не понятно, возможно ли осуществить это технически. Нужно учитывать сохранность судна", — рассказал Головчанский.
Он уточнил, что объект обнаружили сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Это произошло в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учет объектов культурного наследия, находящихся под водой.