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Наука
https://ria.ru/20210711/sudno-1740822450.html
В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад
В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад - РИА Новости, 12.07.2021
В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад
Затонувшее старинное судно найдено в реке Каме в Пермском крае, находка предварительно датируется XVII-XIX веками, сообщил РИА Новости начальник Камской... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T17:38
2021-07-12T00:05
наука
археология
пермский государственный университет
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 июл — РИА Новости. Затонувшее старинное судно найдено в реке Каме в Пермском крае, находка предварительно датируется XVII-XIX веками, сообщил РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.Он рассказал, что парусно-гребное судно обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка. Его размеры примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта исследователи пока не могут, но планируют повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние судна и решить вопрос о его музеефикации.Он уточнил, что объект обнаружили сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Это произошло в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учет объектов культурного наследия, находящихся под водой.
https://ria.ru/20210411/artefakty-1727804590.html
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археология, пермский государственный университет, пермский край
В реке Каме на глубине 20 метров нашли судно, затонувшее столетия назад
17:38 11.07.2021 (обновлено: 00:05 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМост через реку Каму в районе города Усолье Пермского края
Мост через реку Каму в районе города Усолье Пермского края - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парусно-гребное судно, затонувшее столетия назад в реке Каме, нашли на глубине 20 метров

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 июл — РИА Новости. Затонувшее старинное судно найдено в реке Каме в Пермском крае, находка предварительно датируется XVII-XIX веками, сообщил РИА Новости начальник Камской археологической экспедиции Пермского госуниверситета Григорий Головчанский.
Он рассказал, что парусно-гребное судно обнаружено на глубине более 20 метров в реке Каме близ села Хохловка. Его размеры примерно 25 метров в длину и пять в ширину. Определить степень сохранности объекта исследователи пока не могут, но планируют повторные погружения осенью, чтобы точнее определить состояние судна и решить вопрос о его музеефикации.

"Пока объект изучался преимущественно с помощью оборудования. На данном этапе можно сказать, что судно использовалось для транспортировки грузов. Приблизительно его можно датировать XVII–XIX веками. Делать более точные выводы пока рано. Мы находимся в начале исследования. <...> Вопрос, поднимать ли судно из воды, пока не решен: не понятно, возможно ли осуществить это технически. Нужно учитывать сохранность судна", — рассказал Головчанский.

Он уточнил, что объект обнаружили сотрудники Уральского центра подводных исследований и Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета. Это произошло в рамках программы по обследованию акватории Пермского края для постановки на учет объектов культурного наследия, находящихся под водой.
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