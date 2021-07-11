Эпидемиолог назвал "золотой стандарт" вакцинации
12:22 11.07.2021 (обновлено: 14:15 11.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов назвал "золотой стандарт" вакцинации
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для победы над большинством инфекционных заболеваний нужно вакцинировать 94-96 процентов населения, рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, это позволит сохранить жизнь тем, у кого есть противопоказания к вакцинации.
"Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94 процентов декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой", — сказал эпидемиолог.
Он добавил, что COVID-19 тоже управляется средствами специфической профилактики. Коллективный иммунитет формируется после вакцинации 60-70 процентов населения, что позволяет пережить сезон роста заболеваемости с наименьшими потерями.
"Так или иначе, цифра 94-96 процентов служит золотым стандартом для большинства заразных заболеваний", — заключил Горелов.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступна вакцина "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".