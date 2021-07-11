https://ria.ru/20210711/standart-1740799216.html

Эпидемиолог назвал "золотой стандарт" вакцинации

Эпидемиолог назвал "золотой стандарт" вакцинации - РИА Новости, 11.07.2021

Эпидемиолог назвал "золотой стандарт" вакцинации

Для победы над большинством инфекционных заболеваний нужно вакцинировать 94-96 процентов населения, рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T12:22

2021-07-11T12:22

2021-07-11T14:15

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для победы над большинством инфекционных заболеваний нужно вакцинировать 94-96 процентов населения, рассказал радиостанции "Говорит Москва" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.По его словам, это позволит сохранить жизнь тем, у кого есть противопоказания к вакцинации.Он добавил, что COVID-19 тоже управляется средствами специфической профилактики. Коллективный иммунитет формируется после вакцинации 60-70 процентов населения, что позволяет пережить сезон роста заболеваемости с наименьшими потерями.Прививку от коронавируса можно сделать в любом российском регионе. Жителям страны доступна вакцина "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740631481.html

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2021

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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество