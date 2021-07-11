https://ria.ru/20210711/sputnikv-1740789298.html
Ракова рассказала о результатах вакцинации в московских домах престарелых
Ракова рассказала о результатах вакцинации в московских домах престарелых - РИА Новости, 11.07.2021
Ракова рассказала о результатах вакцинации в московских домах престарелых
В московских домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных от COVID-19, а с 15... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T10:13
2021-07-11T10:13
2021-07-11T10:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
анастасия ракова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В московских домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных от COVID-19, а с 15 июля стартует повторная вакцинация от COVID, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях "Спутником V". Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость", — рассказала вице-мэр.По её словам, повторная вакцинация от коронавирусной инфекции среди проживающих в домах-интернатах начнется с 15 июля. Полгода назад в пансионатах массовая вакцинация "Спутником V" охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей."Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом", - отметила Ракова.Она уточнила, что за здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова рассказала о результатах вакцинации в московских домах престарелых
10:13 11.07.2021 (обновлено: 10:21 11.07.2021)
Ракова: в домах престарелых среди привитых "Спутником V" не выявили ни одного случая COVID-19
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
В московских домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных от COVID-19, а с 15 июля стартует повторная вакцинация от COVID, сообщила журналистам в воскресенье заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"В московских домах престарелых проживает около 15 тысяч жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях "Спутником V". Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость", — рассказала вице-мэр.
По её словам, повторная вакцинация от коронавирусной инфекции среди проживающих в домах-интернатах начнется с 15 июля. Полгода назад в пансионатах массовая вакцинация "Спутником V" охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей.
"Персонал столичных домов-интернатов по-прежнему трудится по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничиться в посещениях. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом", - отметила Ракова.
Она уточнила, что за здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.