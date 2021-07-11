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Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии

Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии - РИА Новости, 11.07.2021

Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии

Американские военные попали под обстрел в Сирии в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Минобороны США. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T02:08

2021-07-11T02:08

2021-07-11T11:08

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американские военные попали под обстрел в Сирии в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Минобороны США.Источник РИА Новости в Пентагоне подтвердил эту информацию. Данных о жертвах и пострадавших нет.Неназванный чиновник Минобороны, на которого ссылается Рейтер, сообщил, что атака произошла в Коноко на востоке Сирии.Как передает сирийское информагентство Сана, это произошло на газоперерабатывающем заводе "Коноко", на котором находится американская военная база.Собеседники сирийского агентства также отметили, что после взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил".

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министерство обороны сша, сирия, сша, в мире