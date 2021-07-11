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Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии - РИА Новости, 11.07.2021
Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
Американские военные попали под обстрел в Сирии в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Минобороны США. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T02:08
2021-07-11T02:08
2021-07-11T11:08
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американские военные попали под обстрел в Сирии в субботу, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Минобороны США.Источник РИА Новости в Пентагоне подтвердил эту информацию. Данных о жертвах и пострадавших нет.Неназванный чиновник Минобороны, на которого ссылается Рейтер, сообщил, что атака произошла в Коноко на востоке Сирии.Как передает сирийское информагентство Сана, это произошло на газоперерабатывающем заводе "Коноко", на котором находится американская военная база.Собеседники сирийского агентства также отметили, что после взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил".
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Американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
02:08 11.07.2021 (обновлено: 11:08 11.07.2021)
Reuters: американские войска попали под обстрел на востоке Сирии
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Американские военные попали под обстрел в Сирии
в субботу, передает агентство Рейтер
со ссылкой на представителя Минобороны США
.
Источник РИА Новости в Пентагоне подтвердил эту информацию. Данных о жертвах и пострадавших нет.
Неназванный чиновник Минобороны, на которого ссылается Рейтер, сообщил, что атака произошла в Коноко на востоке Сирии.
Как передает сирийское информагентство Сана, это произошло на газоперерабатывающем заводе "Коноко", на котором находится американская военная база.
"Источники сообщили корреспонденту Сана, что перед полуночью на территории военной базы американских оккупационных сил на газоперерабатывающем заводе "Коноко" на востоке страны произошел взрыв", — добавляется в сообщении СМИ.
Собеседники сирийского агентства также отметили, что после взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил".