https://ria.ru/20210711/sheremetevo-1740812562.html

"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево

"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево - РИА Новости, 11.07.2021

"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево

Время ожидания на регистрации рейсов "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье не превышает обычное, однако пассажирам все же лучше... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T15:29

2021-07-11T15:29

2021-07-11T15:29

сертификат о вакцинации

коронавирус covid-19

михаил демин

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Время ожидания на регистрации рейсов "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье не превышает обычное, однако пассажирам все же лучше прибывать в аэропорт заранее, заявил журналистам представитель перевозчика Михаил Демин.Накануне ряд Telegram-каналов написали о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщил, что очереди в "Шереметьево" возникают второй день - как на прилете, так и на вылете."Аэрофлот" в субботу уже просил пассажиров заранее прибывать в "Шереметьево": вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения.

https://ria.ru/20210711/sheremetevo-1740801336.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19, михаил демин, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)