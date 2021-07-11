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"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево - РИА Новости, 11.07.2021
"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
Время ожидания на регистрации рейсов "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье не превышает обычное, однако пассажирам все же лучше... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:29
2021-07-11T15:29
сертификат о вакцинации
коронавирус covid-19
михаил демин
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Время ожидания на регистрации рейсов "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье не превышает обычное, однако пассажирам все же лучше прибывать в аэропорт заранее, заявил журналистам представитель перевозчика Михаил Демин.Накануне ряд Telegram-каналов написали о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщил, что очереди в "Шереметьево" возникают второй день - как на прилете, так и на вылете."Аэрофлот" в субботу уже просил пассажиров заранее прибывать в "Шереметьево": вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения.
https://ria.ru/20210711/sheremetevo-1740801336.html
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сертификат о вакцинации, коронавирус covid-19, михаил демин, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:29 11.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПассажиры в очереди к стойке регистрации авиакомпании "Россия" в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в очереди к стойке регистрации авиакомпании Россия в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Время ожидания на регистрации рейсов в Шереметьево не выше обычного, заявил "Аэрофлот"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Время ожидания на регистрации рейсов "Аэрофлота" в московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье не превышает обычное, однако пассажирам все же лучше прибывать в аэропорт заранее, заявил журналистам представитель перевозчика Михаил Демин.
Накануне ряд Telegram-каналов написали о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сказала РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для помощи пассажирам. Корреспондент РИА Новости в воскресенье сообщил, что очереди в "Шереметьево" возникают второй день - как на прилете, так и на вылете.
Шереметьево: очереди в зонах прилета и вылета - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
12:40Туризм
В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов
"Время ожидания на регистрации рейсов "Аэрофлота" обоих терминалов сегодня не превышает обычное. Мы тем не менее просим прибывать в аэропорт заранее для комфортного прохождения всех предполётных процедур", - сказал Демин.
"Аэрофлот" в субботу уже просил пассажиров заранее прибывать в "Шереметьево": вылетающих за рубеж - из-за проверок документов на COVID-19, вылетающих внутренними рейсами - из-за затруднений дорожного движения.
 
Сертификат о вакцинацииКоронавирус COVID-19Михаил ДеминАэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
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