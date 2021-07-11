https://ria.ru/20210711/sheremetevo-1740801336.html

В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов

В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов - РИА Новости, 11.07.2021

В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов

Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день — как на прилете, так и на вылете, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T12:40

2021-07-11T12:40

2021-07-11T15:57

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коронавирус covid-19

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шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день — как на прилете, так и на вылете, передает корреспондент РИА Новости.Накануне ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.В терминале D у пунктов погранконтроля в зоне прилета в 11:30 мск был заполнен весь холл, притом что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в Россию на портале gosuslugi.ru пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код, который предоставляется в личном кабинете при регистрации такого заявления.В зале вылета терминала D очереди на регистрацию, как и накануне, были длиннее обычного, притом что работали почти все стойки. Поскольку время обработки документов при регистрации увеличилось из-за проверки справок о ПЦР-тестах, администрация аэропорта по громкоговорителям объявляет просьбу к пассажирам заранее готовить документы по COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шереметьево: очереди в зонах прилета и вылета Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день - как на прилете, так и на вылете. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам. 2021-07-11T12:40 true PT0M26S

Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria. 2021-07-11T12:40 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, шереметьево (аэропорт)