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В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов
В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов - РИА Новости, 11.07.2021
В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов
Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день — как на прилете, так и на вылете, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T12:40
2021-07-11T12:40
2021-07-11T15:57
туризм
сертификат о вакцинации
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день — как на прилете, так и на вылете, передает корреспондент РИА Новости.Накануне ряд Telegram-каналов сообщил о больших очередях в Шереметьево. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.В терминале D у пунктов погранконтроля в зоне прилета в 11:30 мск был заполнен весь холл, притом что работали практически все кабинки пропуска приезжающих. После прохождения пограничного контроля пассажиры выстраивались в отдельную очередь, где предъявляли бумажные анкеты с данными, необходимыми для санитарного контроля в связи с пандемией COVID-19. Пассажиров, заполнивших анкету о прибытии в Россию на портале gosuslugi.ru пропускают в ускоренном порядке, проверяя QR-код, который предоставляется в личном кабинете при регистрации такого заявления.В зале вылета терминала D очереди на регистрацию, как и накануне, были длиннее обычного, притом что работали почти все стойки. Поскольку время обработки документов при регистрации увеличилось из-за проверки справок о ПЦР-тестах, администрация аэропорта по громкоговорителям объявляет просьбу к пассажирам заранее готовить документы по COVID-19.
РИА Новости
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Шереметьево: очереди в зонах прилета и вылета
Очереди в московском аэропорту Шереметьево возникают второй день - как на прилете, так и на вылете. Директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова сообщила РИА Новости, что порт работает в стандартном режиме в условиях большого количества рейсов летом, очереди возникли из-за проверок документов на COVID-19, аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи пассажирам.
2021-07-11T12:40
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Как получить электронный сертификат о вакцинации от COVID-19
Все россияне, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 (две инъекции любого из зарегистрированных в стране препаратов), получают электронный сертификат с QR-кодом для посещения ресторанов и массовых мероприятий. Он автоматически приходит на портал или в приложение «Госуслуги». Пошаговая инструкция по поиску этого документа — в видеоинфографике Ria.
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сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево второй день сохраняются очереди из-за проверки документов
12:40 11.07.2021 (обновлено: 15:57 11.07.2021)
Второй день в аэропорту Шереметьево сохраняются очереди из-за проверки документов на COVID-19