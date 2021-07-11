https://ria.ru/20210711/saratov-1740848776.html

Мэр Саратова призвал выяснить причины нападения на депутата от КПРФ

Мэр Саратова призвал выяснить причины нападения на депутата от КПРФ - РИА Новости, 11.07.2021

Мэр Саратова призвал выяснить причины нападения на депутата от КПРФ

Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что обратился в правоохранительные органы в связи с сообщениями о нападении на депутата гордумы от КПРФ Сергея Подсевалова. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T23:31

2021-07-11T23:31

2021-07-11T23:31

михаил исаев

кпрф

геннадий зюганов

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что обратился в правоохранительные органы в связи с сообщениями о нападении на депутата гордумы от КПРФ Сергея Подсевалова.Ранее глава фракции КПРФ в саратовской областной думе Александр Анидалов сообщил, что в четверг неизвестные избили городского депутата Подсевалова, который входит в предвыборный штаб кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что компартия усилит меры охраны партийцев после инцидента с избиением Подсевалова.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

саратов

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2021

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михаил исаев, кпрф, геннадий зюганов, саратов, происшествия