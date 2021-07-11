https://ria.ru/20210711/reznya-1740830486.html

В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни

В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2021

В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни

Жертв Волынской резни, утроенной украинскими националистами в 1943 году, вспоминают в Польше в воскресенье уличными маршами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:36

2021-07-11T19:36

2021-07-11T19:36

россия

украинская повстанческая армия

верховная рада украины

организация украинских националистов

польша

крайова

варшава

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740829991_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_99b9cfbf6f412406c26a00c29d0e767f.jpg

ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Жертв Волынской резни, утроенной украинскими националистами в 1943 году, вспоминают в Польше в воскресенье уличными маршами, передает корреспондент РИА Новости.Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.В этот день в храмах Польши проходят богослужения в память жертв Волынской резни. Официальные траурные мероприятия пройдут в Варшаве в воскресенье вечером. В Волынском сквере в варшавском районе Золибож соберутся потомки жертв Волынской резни, представители правительства, органов госуправления, местных властей, общественных организаций.Днем в польской столице и других городах страны проходят марши в память жертв Волынской резни. В Варшаве идут одновременно несколько подобных мероприятий. Один марш начался в историческом центре польской столицы – Краковском предместье - и пройдет по центральным улицам. Здесь собрались несколько сотен человек. Они принесли с собой национальные флаги Польши, венки и цветы. Участники марша выражают недовольство тем, что государство, по их мнению, уделяет недостаточно внимания тематике Волынской резни, требуют эксгумации жертв.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210629/neonatsizm-1738987992.html

россия

польша

крайова

варшава

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, украинская повстанческая армия, верховная рада украины, организация украинских националистов, польша, крайова, варшава, украина, в мире