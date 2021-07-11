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В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни
В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2021
В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни
Жертв Волынской резни, утроенной украинскими националистами в 1943 году, вспоминают в Польше в воскресенье уличными маршами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:36
2021-07-11T19:36
россия
украинская повстанческая армия
верховная рада украины
организация украинских националистов
польша
крайова
варшава
украина
в мире
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Жертв Волынской резни, утроенной украинскими националистами в 1943 году, вспоминают в Польше в воскресенье уличными маршами, передает корреспондент РИА Новости.Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.В этот день в храмах Польши проходят богослужения в память жертв Волынской резни. Официальные траурные мероприятия пройдут в Варшаве в воскресенье вечером. В Волынском сквере в варшавском районе Золибож соберутся потомки жертв Волынской резни, представители правительства, органов госуправления, местных властей, общественных организаций.Днем в польской столице и других городах страны проходят марши в память жертв Волынской резни. В Варшаве идут одновременно несколько подобных мероприятий. Один марш начался в историческом центре польской столицы – Краковском предместье - и пройдет по центральным улицам. Здесь собрались несколько сотен человек. Они принесли с собой национальные флаги Польши, венки и цветы. Участники марша выражают недовольство тем, что государство, по их мнению, уделяет недостаточно внимания тематике Волынской резни, требуют эксгумации жертв.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".* Экстремистская организация, запрещенная в России
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россия, украинская повстанческая армия, верховная рада украины, организация украинских националистов, польша, крайова, варшава, украина, в мире
В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни
19:36 11.07.2021
 
© РИА НовостиТраурные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни в Польше. Кадр видео
Траурные мероприятия по случаю годовщины Волынской резни в Польше. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости

В Польше прошли уличные марши в честь годовщины Волынской резни

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Жертв Волынской резни, утроенной украинскими националистами в 1943 году, вспоминают в Польше в воскресенье уличными маршами, передает корреспондент РИА Новости.
Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля - в этот день украинские националисты атаковали одновременно порядка 150 польских деревень. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек.
В этот день в храмах Польши проходят богослужения в память жертв Волынской резни. Официальные траурные мероприятия пройдут в Варшаве в воскресенье вечером. В Волынском сквере в варшавском районе Золибож соберутся потомки жертв Волынской резни, представители правительства, органов госуправления, местных властей, общественных организаций.
Днем в польской столице и других городах страны проходят марши в память жертв Волынской резни. В Варшаве идут одновременно несколько подобных мероприятий. Один марш начался в историческом центре польской столицы – Краковском предместье - и пройдет по центральным улицам. Здесь собрались несколько сотен человек. Они принесли с собой национальные флаги Польши, венки и цветы. Участники марша выражают недовольство тем, что государство, по их мнению, уделяет недостаточно внимания тематике Волынской резни, требуют эксгумации жертв.
Участники акции протеста националистов во Львове - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
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Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украинские исследователи считают эти события следствием войны польской Армии Крайовой с УПА*. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании Волынской резни геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Экстремистская организация, запрещенная в России
 
РоссияУкраинская повстанческая армияВерховная Рада УкраиныОрганизация украинских националистовПольшаКрайоваВаршаваУкраинаВ мире
 
 
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