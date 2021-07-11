https://ria.ru/20210711/rezhim-1740786499.html
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах - РИА Новости, 11.07.2021
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах
Особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов России и частично в 19, сообщает МЧС. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:35
2021-07-11T09:35
2021-07-11T13:08
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уральский
томпонский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740761285_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2f6c3f3b037aacbf710e40723cffbae5.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов России и частично в 19, сообщает МЧС.Из-за жаркой и ветреной погоды в Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах выросло количество природных пожаров.Кроме того, в ближайшие дни жара будет сохраняться в Центральной России, Приволжье, на Северо-Западе, Юге и Северном Кавказе."Ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.К полуночи 11 июля в России действовали 339 лесных пожаров на площади 687,5 тысячи гектаров. Самая сложная обстановка складывается в Якутии: там горят почти 565 гектаров, за минувшие сутки 38 возгораний удалось потушить. Основные силы МЧС направлены на защиту Горного и Томпонского районов, всего в тушении пожаров в республике принимают участие более 2,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html
россия
уральский
томпонский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740761285_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f2d51515bce9e0e5236d05c453f055ce.jpg
Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.
2021-07-11T09:35
true
PT2M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральский, томпонский район, происшествия
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах
09:35 11.07.2021 (обновлено: 13:08 11.07.2021)
МЧС заявило о введении особого противопожарного режима на всей территории 37 регионов