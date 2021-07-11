https://ria.ru/20210711/rezhim-1740786499.html

Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах

Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах - РИА Новости, 11.07.2021

Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах

Особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов России и частично в 19, сообщает МЧС. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:35

2021-07-11T09:35

2021-07-11T13:08

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уральский

томпонский район

происшествия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов России и частично в 19, сообщает МЧС.Из-за жаркой и ветреной погоды в Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах выросло количество природных пожаров.Кроме того, в ближайшие дни жара будет сохраняться в Центральной России, Приволжье, на Северо-Западе, Юге и Северном Кавказе."Ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.К полуночи 11 июля в России действовали 339 лесных пожаров на площади 687,5 тысячи гектаров. Самая сложная обстановка складывается в Якутии: там горят почти 565 гектаров, за минувшие сутки 38 возгораний удалось потушить. Основные силы МЧС направлены на защиту Горного и Томпонского районов, всего в тушении пожаров в республике принимают участие более 2,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html

россия

уральский

томпонский район

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2021

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Лесные пожары в Якутии и Челябинской области Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные. 2021-07-11T09:35 true PT2M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральский, томпонский район, происшествия