Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/rezhim-1740786499.html
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах - РИА Новости, 11.07.2021
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах
Особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов России и частично в 19, сообщает МЧС. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:35
2021-07-11T13:08
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уральский
томпонский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740761285_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_2f6c3f3b037aacbf710e40723cffbae5.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов России и частично в 19, сообщает МЧС.Из-за жаркой и ветреной погоды в Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах выросло количество природных пожаров.Кроме того, в ближайшие дни жара будет сохраняться в Центральной России, Приволжье, на Северо-Западе, Юге и Северном Кавказе."Ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.К полуночи 11 июля в России действовали 339 лесных пожаров на площади 687,5 тысячи гектаров. Самая сложная обстановка складывается в Якутии: там горят почти 565 гектаров, за минувшие сутки 38 возгораний удалось потушить. Основные силы МЧС направлены на защиту Горного и Томпонского районов, всего в тушении пожаров в республике принимают участие более 2,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20210405/pozhar-1604280456.html
россия
уральский
томпонский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лесные пожары в Якутии и Челябинской области
Лесные пожары охватили Якутию и Челябинскую область. Сильно пострадали от огня поселки Джабык и Запасное. Люди вынуждены эвакуироваться, оставляя сгоревшие дома. Якутск окутан дымовой завесой, жители стараются не выходить на улицы. От сухих гроз загорелись природные заповедники "Орлекминский" и "Ленские столбы". Гибнут краснокнижные растения и животные.
2021-07-11T09:35
true
PT2M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740761285_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f2d51515bce9e0e5236d05c453f055ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральский, томпонский район, происшествия
Особый противопожарный режим ввели в 37 регионах
09:35 11.07.2021 (обновлено: 13:08 11.07.2021)
 

МЧС заявило о введении особого противопожарного режима на всей территории 37 регионов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели на всей территории 37 регионов России и частично в 19, сообщает МЧС.
Из-за жаркой и ветреной погоды в Дальневосточном, Уральском и Приволжском федеральных округах выросло количество природных пожаров.
Кроме того, в ближайшие дни жара будет сохраняться в Центральной России, Приволжье, на Северо-Западе, Юге и Северном Кавказе.
"Ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.
К полуночи 11 июля в России действовали 339 лесных пожаров на площади 687,5 тысячи гектаров. Самая сложная обстановка складывается в Якутии: там горят почти 565 гектаров, за минувшие сутки 38 возгораний удалось потушить. Основные силы МЧС направлены на защиту Горного и Томпонского районов, всего в тушении пожаров в республике принимают участие более 2,7 тысячи человек.
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 13:35
В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами в регионах
 
Природные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УральскийТомпонский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:18Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
Лента новостейМолния