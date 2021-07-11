Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/rak-1740770465.html
Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин - РИА Новости, 11.07.2021
Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала в эфире "Пятого канала" о признаке онкологического заболевания кожи, на который в первую очередь следует обратить... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T02:29
2021-07-11T11:27
екатерина вертиева
россия
онкология
рак
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
https://cdn21.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_0:64:3414:1984_1920x0_80_0_0_c0dd5feafc0785ee52defc308fb002fd.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала в эфире "Пятого канала" о признаке онкологического заболевания кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам.По ее словам, речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.Медик отметила, что это может свидетельствовать о предраковом состоянии или непосредственно плоскоклеточном раке кожи.Вертиева также посоветовала мужчинам трепетно заботиться о коже головы, особенно если волос практически нет.
https://ria.ru/20210703/rak-1739752298.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155893/71/1558937158_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_70a54aa15dc77dbce58ed395817be8b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина вертиева, россия, онкология, рак, здоровье, общество
Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин
02:29 11.07.2021 (обновлено: 11:27 11.07.2021)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Depositphotos / vitanovski

Врач Екатерина Вертиева назвала признак рака, встречающийся лишь у мужчин

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала в эфире "Пятого канала" о признаке онкологического заболевания кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам.
По ее словам, речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.
"На волосистой части головы, особенно у лысых мужчин, могут появляться обширные очаги розовой окраски с шелушением на поверхности, иногда кровоточащие и изъязвленные", — пояснила Вертиева.
Медик отметила, что это может свидетельствовать о предраковом состоянии или непосредственно плоскоклеточном раке кожи.
Вертиева также посоветовала мужчинам трепетно заботиться о коже головы, особенно если волос практически нет.
Медицинский осмотр - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 17:16
Названы три признака рака, которые можно обнаружить на языке
 
Екатерина ВертиеваРоссияОнкологияракЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:09Источник: участник шоу "Голос.Дети" попал под поезд в Подмосковье и погиб
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:18Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
Лента новостейМолния