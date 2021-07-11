https://ria.ru/20210711/rak-1740770465.html

Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин

Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин - РИА Новости, 11.07.2021

Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин

Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала в эфире "Пятого канала" о признаке онкологического заболевания кожи, на который в первую очередь следует обратить... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T02:29

2021-07-11T02:29

2021-07-11T11:27

екатерина вертиева

россия

онкология

рак

здоровье

общество

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Врач назвала признак рака, встречающийся у мужчин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врач-дерматолог Екатерина Вертиева рассказала в эфире "Пятого канала" о признаке онкологического заболевания кожи, на который в первую очередь следует обратить внимание мужчинам.По ее словам, речь идет о шелушении и зуде кожных покровов головы.Медик отметила, что это может свидетельствовать о предраковом состоянии или непосредственно плоскоклеточном раке кожи.Вертиева также посоветовала мужчинам трепетно заботиться о коже головы, особенно если волос практически нет.

https://ria.ru/20210703/rak-1739752298.html

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екатерина вертиева, россия, онкология, рак, здоровье, общество