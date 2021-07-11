https://ria.ru/20210711/prisyaga-1740766638.html

На Гаити перенесли присягу временного президента

На Гаити перенесли присягу временного президента - РИА Новости, 11.07.2021

На Гаити перенесли присягу временного президента

Временный президент Гаити Жозеф Ламбер, который должен был принести присягу в субботу во второй половине дня, сообщил, что церемонию перенесли. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T00:22

2021-07-11T00:22

2021-07-11T00:22

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временный президент Гаити Жозеф Ламбер, который должен был принести присягу в субботу во второй половине дня, сообщил, что церемонию перенесли.Вечером в пятницу Сенат Гаити в своей резолюции провозгласил председателя сената Жозефа Ламбера временным президентом. Планировалось, что он принесет конституционную присягу в парламенте.Согласно конституции Гаити, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата. До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду. Власти Гаити сообщили о задержании подозреваемых в причастности к убийству президента. Гаитянский министр по делам голосования и межпартийных отношений сообщил, что отряд наемников, убивших президента, состоял из 26 человек.

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740765848.html

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире