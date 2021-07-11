https://ria.ru/20210711/priamure-1740775778.html

Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов

Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов - РИА Новости, 11.07.2021

Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов

Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову поддержать на федеральном уровне... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T06:33

2021-07-11T06:33

2021-07-11T06:33

россия

василий орлов (губернатор)

анна кузнецова

амурская область

благовещенск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову поддержать на федеральном уровне строительство второй очереди Малиновского социально-реабилитационного центра для детей-инвалидов.Кузнецова в субботу посетила в Благовещенске один из пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с Орловым и волонтёрами.Глава Приамурья добавил, что, если получится достроить корпус "Б", это не только создаст 50 мест для детей в интернате, но и позволит сформировать дополнительные группы дневного пребывания для реабилитации."Здесь же будут созданы тренировочные квартиры для детей-инвалидов, которых в будущем ждет самостоятельная жизнь", - добавил Орлов.Как отметила Кузнецова, работа с сиротами в Приамурье организована хорошо.Детский омбудсмен также отметила практику проведения в школах Амурской области тематических встреч "Пятнадцать минут безопасности", они введены по поручению Орлова. На коротких внеклассных занятиях обсуждают разные аспекты безопасности: от гигиены до падающих с крыш сосулек, темами 15-минуток становится безопасное поведение на воде и в лесу, личная безопасность (как вести себя с незнакомцами"."Практика проведения 15-минуток безопасности в школах обязательно будет продолжена, надеемся, что она будет тиражирована в другие регионы", - отметил Орлов.

https://ria.ru/20210619/kapital-1737707830.html

https://ria.ru/20210526/glava-1733928523.html

россия

амурская область

благовещенск

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россия, василий орлов (губернатор), анна кузнецова, амурская область, благовещенск, общество