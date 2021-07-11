https://ria.ru/20210711/priamure-1740775778.html
Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов
Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов - РИА Новости, 11.07.2021
Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов
Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову поддержать на федеральном уровне... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T06:33
2021-07-11T06:33
2021-07-11T06:33
россия
василий орлов (губернатор)
анна кузнецова
амурская область
благовещенск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов попросил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову поддержать на федеральном уровне строительство второй очереди Малиновского социально-реабилитационного центра для детей-инвалидов.Кузнецова в субботу посетила в Благовещенске один из пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с Орловым и волонтёрами.Глава Приамурья добавил, что, если получится достроить корпус "Б", это не только создаст 50 мест для детей в интернате, но и позволит сформировать дополнительные группы дневного пребывания для реабилитации."Здесь же будут созданы тренировочные квартиры для детей-инвалидов, которых в будущем ждет самостоятельная жизнь", - добавил Орлов.Как отметила Кузнецова, работа с сиротами в Приамурье организована хорошо.Детский омбудсмен также отметила практику проведения в школах Амурской области тематических встреч "Пятнадцать минут безопасности", они введены по поручению Орлова. На коротких внеклассных занятиях обсуждают разные аспекты безопасности: от гигиены до падающих с крыш сосулек, темами 15-минуток становится безопасное поведение на воде и в лесу, личная безопасность (как вести себя с незнакомцами"."Практика проведения 15-минуток безопасности в школах обязательно будет продолжена, надеемся, что она будет тиражирована в другие регионы", - отметил Орлов.
https://ria.ru/20210619/kapital-1737707830.html
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россия, василий орлов (губернатор), анна кузнецова, амурская область, благовещенск, общество
Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов
Губернатор Амурской области Орлов попросил Кузнецову помочь достроить центр для детей-инвалидов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
попросил уполномоченного при президенте РФ
по правам ребенка Анну Кузнецову
поддержать на федеральном уровне строительство второй очереди Малиновского социально-реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Кузнецова в субботу посетила в Благовещенске
один из пунктов временного размещения для эвакуированных из зоны паводка, встретилась с Орловым и волонтёрами.
"Хочу попросить вас о поддержке в вопросе завершения строительства Малиновского социально-реабилитационного центра. В августе из государственной экспертизы выйдет проектная документация, что позволит достроить корпус "Б". Этот объект находится на консервации с 2008 года. Если нам будет оказана поддержка на федеральном уровне со стороны министерства труда и социальной защиты, мы сможем завершить объект в конце 2023 года. А это позволит активизировать работу с детьми с осложнениями", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья добавил, что, если получится достроить корпус "Б", это не только создаст 50 мест для детей в интернате, но и позволит сформировать дополнительные группы дневного пребывания для реабилитации.
"Здесь же будут созданы тренировочные квартиры для детей-инвалидов, которых в будущем ждет самостоятельная жизнь", - добавил Орлов.
Как отметила Кузнецова, работа с сиротами в Приамурье организована хорошо.
"В регионе были разработаны новые нормативные документы, удалось решить вопросы постановки на учет детей-сирот, дополнительного контроля процесса диспансеризации детей-сирот. Это важно, ведь, к сожалению, не всегда в детских домах осмотр детей проходит на высоком уровне. И те подходы, которые предлагает Приамурье, можно тиражировать для других регионов", - сказала Кузнецова.
Детский омбудсмен также отметила практику проведения в школах Амурской области
тематических встреч "Пятнадцать минут безопасности", они введены по поручению Орлова. На коротких внеклассных занятиях обсуждают разные аспекты безопасности: от гигиены до падающих с крыш сосулек, темами 15-минуток становится безопасное поведение на воде и в лесу, личная безопасность (как вести себя с незнакомцами".
"Практика проведения 15-минуток безопасности в школах обязательно будет продолжена, надеемся, что она будет тиражирована в другие регионы", - отметил Орлов.