Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210711/potok-1740824713.html
В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2"
В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.07.2021
В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2"
Руководитель компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T18:04
2021-07-11T19:43
северный поток — 2
маттиас варниг
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757312_256:781:2508:2048_1920x0_80_0_0_4816cdfa989e1ec5e34b411959905728.jpg
БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства. По словам Варнига, компания учитывает, что все еще "велик риск" дополнительных санкций со стороны США, и это нельзя игнорировать. Как отметил автор статьи, в Вашингтоне "конструктивно" восприняли озвученные немецкой стороной предложения по дальнейшей судьбе газопровода, но детали этих переговоров "известны лишь узкому кругу чиновников". По данным издания, цель контактов заключается в том, чтобы по итогам переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена стороны озвучили "принципиальную договоренность", которая должна позволить минимизировать геополитические последствия начала работы трубопровода.Как пишут немецкие СМИ, Вашингтон и Берлин могут урегулировать разногласия по "Северному потоку — 2", назначив компенсацию Украине, если она после запуска трубы потеряет статус транзитера российского газа. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему."Северный поток — 2"Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210710/raznoglasiya-1740693310.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757312_143:553:2137:2048_1920x0_80_0_0_d998fb0a944b09c8b41fcb7330e8d36e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, маттиас варниг, экономика
В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2"
18:04 11.07.2021 (обновлено: 19:43 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк

Nord Stream 2 AG рассчитывает завершить строительство "Северного потока — 2" к концу августа

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства.

"В настоящее время работы завершены на 98 процентов. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа", — заявил он в интервью газете Handelsblatt.

По словам Варнига, компания учитывает, что все еще "велик риск" дополнительных санкций со стороны США, и это нельзя игнорировать.
Как отметил автор статьи, в Вашингтоне "конструктивно" восприняли озвученные немецкой стороной предложения по дальнейшей судьбе газопровода, но детали этих переговоров "известны лишь узкому кругу чиновников".
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 00:42
Spiegel назвал способ уладить разногласия по "Северному потоку — 2"
По данным издания, цель контактов заключается в том, чтобы по итогам переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена стороны озвучили "принципиальную договоренность", которая должна позволить минимизировать геополитические последствия начала работы трубопровода.
Как пишут немецкие СМИ, Вашингтон и Берлин могут урегулировать разногласия по "Северному потоку — 2", назначив компенсацию Украине, если она после запуска трубы потеряет статус транзитера российского газа. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть

"Северный поток — 2"

Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки.
Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.
В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
Северный поток — 2Маттиас ВарнигЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43В Бурятии сняли режим самоизоляции
07:41Москвичам рассказали о погоде в понедельник
07:39Ученый РАН назвал эффективный способ защиты от COVID-19 без вакцины
07:32В ДНР сообщили, что ВСУ повредили школу при обстреле Горловки
07:19Ученый РАН указал россиянам на ошибку во время пандемии
07:13В Кузбассе пойдет под суд обвиняемый в убийстве экс-мэра Киселевска
06:55Российское судно "Амур" вышло из Японии в порт приписки
06:54Врачи рассказали, какую боль ощущают пациенты перед инфарктом
06:35Эксперты дали советы, как не стать жертвой мошенников "из техподдержки"
06:11Россияне назвали места для идеального отпуска
06:08США подтвердили позицию по претензиям КНР в Южно-Китайском море
06:06В США прокомментировали протесты на Кубе
05:44Правящая партия Болгарии вернула лидерство на парламентских выборах
05:43Россияне назвали главные недуги от переработок
05:12На Украине раскрыли "очень качественный" обман Зеленского
05:10Ученый рассказал, когда получится выяснить происхождение COVID-19
04:30Россиянам объяснили, зачем включать отопление в машине летом
04:03Ученый раскрыл мнение специалистов о происхождении коронавируса
03:15На Гаити задержали одного из возможных организаторов убийства президента
03:15Экономист назвал сумму, которую следует хранить дома
Лента новостейМолния