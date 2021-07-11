https://ria.ru/20210711/potok-1740824713.html

В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2"

В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2" - РИА Новости, 11.07.2021

В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2"

Руководитель компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T18:04

2021-07-11T18:04

2021-07-11T19:43

северный поток — 2

маттиас варниг

экономика

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БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства. По словам Варнига, компания учитывает, что все еще "велик риск" дополнительных санкций со стороны США, и это нельзя игнорировать. Как отметил автор статьи, в Вашингтоне "конструктивно" восприняли озвученные немецкой стороной предложения по дальнейшей судьбе газопровода, но детали этих переговоров "известны лишь узкому кругу чиновников". По данным издания, цель контактов заключается в том, чтобы по итогам переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена стороны озвучили "принципиальную договоренность", которая должна позволить минимизировать геополитические последствия начала работы трубопровода.Как пишут немецкие СМИ, Вашингтон и Берлин могут урегулировать разногласия по "Северному потоку — 2", назначив компенсацию Украине, если она после запуска трубы потеряет статус транзитера российского газа. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему."Северный поток — 2"Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки.Оппонентами проекта выступают Киев, опасающийся потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также США, которые пытаются продвигать в Евросоюз свой СПГ.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210710/raznoglasiya-1740693310.html

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северный поток — 2, маттиас варниг, экономика