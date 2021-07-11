В Nord Stream 2 AG назвали сроки завершения "Северного потока — 2"
18:04 11.07.2021 (обновлено: 19:43 11.07.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Nord Stream 2 AG рассчитывает завершить строительство "Северного потока — 2" к концу августа
БЕРЛИН, 11 июл — РИА Новости. Руководитель компании — оператора газопровода "Северный поток — 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг назвал сроки окончания строительства.
"В настоящее время работы завершены на 98 процентов. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа", — заявил он в интервью газете Handelsblatt.
По словам Варнига, компания учитывает, что все еще "велик риск" дополнительных санкций со стороны США, и это нельзя игнорировать.
Как отметил автор статьи, в Вашингтоне "конструктивно" восприняли озвученные немецкой стороной предложения по дальнейшей судьбе газопровода, но детали этих переговоров "известны лишь узкому кругу чиновников".
По данным издания, цель контактов заключается в том, чтобы по итогам переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена стороны озвучили "принципиальную договоренность", которая должна позволить минимизировать геополитические последствия начала работы трубопровода.
Как пишут немецкие СМИ, Вашингтон и Берлин могут урегулировать разногласия по "Северному потоку — 2", назначив компенсацию Украине, если она после запуска трубы потеряет статус транзитера российского газа. В качестве вариантов рассматриваются поддержка производства и экспорта украинского водородного топлива и инвестиции в трубопроводную систему.
"Северный поток — 2"
Строительство "Северного потока — 2" близко к завершению. В начале июня технически завершилась укладка первой нитки.