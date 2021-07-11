https://ria.ru/20210711/posobie-1740769727.html

Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным

Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным - РИА Новости, 11.07.2021

Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным

Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с первого июля, некоторые беременные могут получить единовременную выплату, рассказали "Российской газете" в... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T01:42

2021-07-11T01:42

2021-07-11T11:21

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_172176ffb839084d0c656579f14b5eeb.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с первого июля, некоторые беременные могут получить единовременную выплату, рассказали "Российской газете" в министерстве труда.В ведомстве пояснили, что речь идет о старом пособии в размере 708,23 рубля, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в медучреждении на сроке беременности до двенадцати недель.Подчеркивается, что этот вид пособия недоступен женщинам, которые не работали на момент наступления беременности.С первого июля беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, начали получать новые выплаты в размере половины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения (в среднем 6351 рубль по России). Такая возможность появилась у семей, где среднедушевой доход меньше ПМ.

https://ria.ru/20210701/izmeneniya-1739333781.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество