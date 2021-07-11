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Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным - РИА Новости, 11.07.2021
Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с первого июля, некоторые беременные могут получить единовременную выплату, рассказали "Российской газете" в... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T01:42
2021-07-11T11:21
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с первого июля, некоторые беременные могут получить единовременную выплату, рассказали "Российской газете" в министерстве труда.В ведомстве пояснили, что речь идет о старом пособии в размере 708,23 рубля, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в медучреждении на сроке беременности до двенадцати недель.Подчеркивается, что этот вид пособия недоступен женщинам, которые не работали на момент наступления беременности.С первого июля беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, начали получать новые выплаты в размере половины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения (в среднем 6351 рубль по России). Такая возможность появилась у семей, где среднедушевой доход меньше ПМ.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
Минтруд назвал условие начисления еще одного пособия беременным
01:42 11.07.2021 (обновлено: 11:21 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Минтруд рассказал о выплате, которая положена беременным, помимо ежемесячного пособия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Помимо ежемесячного пособия, которое выплачивается с первого июля, некоторые беременные могут получить единовременную выплату, рассказали "Российской газете" в министерстве труда.
В ведомстве пояснили, что речь идет о старом пособии в размере 708,23 рубля, которое назначалось женщинам, вставшим на учет в медучреждении на сроке беременности до двенадцати недель.
"Единовременное пособие сможет получить женщина, если такое право у нее возникло до 1 июля 2021 года. В дальнейшем оно начисляться не будет", — пояснили в Минтруде.
Подчеркивается, что этот вид пособия недоступен женщинам, которые не работали на момент наступления беременности.
С первого июля беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, начали получать новые выплаты в размере половины прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения (в среднем 6351 рубль по России). Такая возможность появилась у семей, где среднедушевой доход меньше ПМ.
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Новые пособия и подорожание сигарет: что изменилось в России с 1 июля
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
 
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