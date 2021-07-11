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Американцы вспомнили про Крым из-за слов Помпео о Путине
Американцы вспомнили про Крым из-за слов Помпео о Путине - РИА Новости, 11.07.2021
Американцы вспомнили про Крым из-за слов Помпео о Путине
Комментаторы на сайте телеканала Fox News поспорили из-за слов бывшего главы Госдепа Майка Помпео о Владимире Путине и мерах по предотвращению хакерских атак. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T23:16
2021-07-11T23:17
россия
майк помпео
кибератаки
хакеры
кибербезопасность
джо байден
владимир путин
республика крым
сша
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комментаторы на сайте телеканала Fox News поспорили из-за слов бывшего главы Госдепа Майка Помпео о Владимире Путине и мерах по предотвращению хакерских атак.Ранее американский политик заявил, что президент России "видит слабость" в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве "серьезными последствиями" в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона.Некоторые пользователи раскритиковали высказывание Помпео и призвали как можно скорее остановить конфронтацию между Россией и США."Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта &lt;…&gt;. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет", — написал один из них, вспомнив, что референдум о вхождении полуострова в состав России, в частности, стал причиной разногласий между Россией и Западом."Соединенные Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете", — отметили в комментариях."Практически все видят слабость Байдена", — отметил читатель."Если у нас не будет крепкой валюты и крепкой экономики, все эти угрозы окажутся пустыми", — порассуждали в комментариях."Ему (Джо Байдену — Прим.ред.) необходимо объявить импичмент", — заключил пользователь.Ранее лидеры двух стран провели телефонный разговор. Путин и Байден обсудили ситуацию в Сирии, проблемы киберпреступности и другие вопросы. До этого президенты встречались в Женеве, где также обсудили ситуацию с хакерскими атаками. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.Российский лидер отмечал, что Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам Вашингтона о кибератаках. Американские спецслужбы, в свою очередь, уходили от этого вопроса. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин также подчеркнул, что большинство кибератак в мире совершается именно из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210707/khaker-1740192253.html
https://ria.ru/20210708/krym-1740384503.html
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республика крым
сша
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россия, майк помпео, кибератаки, хакеры, кибербезопасность, джо байден, владимир путин, республика крым, сша, в мире, политика
Американцы вспомнили про Крым из-за слов Помпео о Путине
23:16 11.07.2021 (обновлено: 23:17 11.07.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool

Читатели Fox News напомнили, что Крым находился в составе России "несколько сотен лет"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл РИА Новости. Комментаторы на сайте телеканала Fox News поспорили из-за слов бывшего главы Госдепа Майка Помпео о Владимире Путине и мерах по предотвращению хакерских атак.
Ранее американский политик заявил, что президент России "видит слабость" в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. По мнению Помпео, Вашингтону следует пригрозить Москве "серьезными последствиями" в случае нападения хакеров на американские объекты. При этом экс-секретарь Госдепа уверен, что за кибератаками стоит якобы именно российская сторона.
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Некоторые пользователи раскритиковали высказывание Помпео и призвали как можно скорее остановить конфронтацию между Россией и США.
"Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта <…>. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет", — написал один из них, вспомнив, что референдум о вхождении полуострова в состав России, в частности, стал причиной разногласий между Россией и Западом.
"Соединенные Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете", — отметили в комментариях.
"Практически все видят слабость Байдена", — отметил читатель.
"Если у нас не будет крепкой валюты и крепкой экономики, все эти угрозы окажутся пустыми", — порассуждали в комментариях.
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"Ему (Джо Байдену — Прим.ред.) необходимо объявить импичмент", — заключил пользователь.
Ранее лидеры двух стран провели телефонный разговор. Путин и Байден обсудили ситуацию в Сирии, проблемы киберпреступности и другие вопросы. До этого президенты встречались в Женеве, где также обсудили ситуацию с хакерскими атаками. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.
Российский лидер отмечал, что Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам Вашингтона о кибератаках. Американские спецслужбы, в свою очередь, уходили от этого вопроса. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.
Путин также подчеркнул, что большинство кибератак в мире совершается именно из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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РоссияМайк ПомпеокибератакихакерыКибербезопасностьДжо БайденВладимир ПутинРеспублика КрымСШАВ миреПолитика
 
 
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