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"Путин видит слабость". Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией
"Путин видит слабость". Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией - РИА Новости, 11.07.2021
"Путин видит слабость". Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией
Владимир Путин видит слабость в позиции президента США Джо Байдена, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. Об этом в интервью Fox News... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T12:52
2021-07-11T12:52
2021-07-11T15:59
россия
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джо байден
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин видит слабость в позиции президента США Джо Байдена, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. Об этом в интервью Fox News заявил бывший глава Госдепа Майк Помпео.По его словам, Вашингтон должен дать понять Москве о возможных по-настоящему серьезных и быстрых последствиях."Нам совсем не сложно отвечать им тем же; для этого не нужна ни массовая мобилизация войск, ни нечто подобное. Именно к такому ответу мы должны быть готовы", — заключил Помпео.Ранее лидеры России и США провели телефонный разговор, в рамках которого были затронуты ситуация в Сирии, проблемы киберпреступности и другие вопросы. До этого президенты встречались в Женеве, где также обсудили ситуацию с хакерскими атаками. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.Как напомнил Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ от американских спецслужб ничего не получала. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/kiberataki-1739544363.html
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россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, сирия, сша, политика
"Путин видит слабость". Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией
12:52 11.07.2021 (обновлено: 15:59 11.07.2021)
Бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал Джо Байдена быть жестче с Россией
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин
видит слабость в позиции президента США Джо Байдена
, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. Об этом в интервью Fox News
заявил бывший глава Госдепа Майк Помпео
.
"Он (Путин. — Прим. ред.) видит президента, который сказал ему следующее: "Послушайте, вот список из 16 объектов, которые вам трогать нельзя", — пояснил американский политик, добавив, что в это же время существуют еще тысячи других объектов для потенциальной атаки.
По его словам, Вашингтон должен дать понять Москве о возможных по-настоящему серьезных и быстрых последствиях.
"Нам совсем не сложно отвечать им тем же; для этого не нужна ни массовая мобилизация войск, ни нечто подобное. Именно к такому ответу мы должны быть готовы", — заключил Помпео.
Ранее лидеры России и США провели телефонный разговор, в рамках которого были затронуты ситуация в Сирии
, проблемы киберпреступности и другие вопросы. До этого президенты встречались в Женеве, где также обсудили ситуацию с хакерскими атаками. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.
Как напомнил Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ от американских спецслужб ничего не получала. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.
Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.