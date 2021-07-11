https://ria.ru/20210711/slabost-1740802146.html

"Путин видит слабость". Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией

"Путин видит слабость". Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией - РИА Новости, 11.07.2021

"Путин видит слабость". Помпео призвал Байдена быть жестче с Россией

Владимир Путин видит слабость в позиции президента США Джо Байдена, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. Об этом в интервью Fox News... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T12:52

2021-07-11T12:52

2021-07-11T15:59

россия

майк помпео

джо байден

владимир путин

сирия

сша

политика

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин видит слабость в позиции президента США Джо Байдена, когда тот призывает принять меры по предотвращению кибератак. Об этом в интервью Fox News заявил бывший глава Госдепа Майк Помпео.По его словам, Вашингтон должен дать понять Москве о возможных по-настоящему серьезных и быстрых последствиях."Нам совсем не сложно отвечать им тем же; для этого не нужна ни массовая мобилизация войск, ни нечто подобное. Именно к такому ответу мы должны быть готовы", — заключил Помпео.Ранее лидеры России и США провели телефонный разговор, в рамках которого были затронуты ситуация в Сирии, проблемы киберпреступности и другие вопросы. До этого президенты встречались в Женеве, где также обсудили ситуацию с хакерскими атаками. По итогам встречи стороны договорились начать консультации по этому вопросу.Как напомнил Путин, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ от американских спецслужб ничего не получала. Только в 2020 году незамеченными остались 45 российских запросов, в первом полугодии 2021-го — 35, уточнил он.Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США, "на втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания". России в этом списке нет, и подобные инсинуации надо отбросить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/kiberataki-1739544363.html

https://ria.ru/20210703/struktura-1739740840.html

россия

сирия

сша

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россия, майк помпео, джо байден, владимир путин, сирия, сша, политика