https://ria.ru/20210711/podmoskove-1740808410.html

В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха

В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха - РИА Новости, 11.07.2021

В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха

Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T14:26

2021-07-11T14:26

2021-07-11T14:26

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."В дежурную часть МО МВД "Ногинское" поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", - сказал собеседник агентства.По его словам, после инцидента двое участников обратились в больницу. Полиция задержала третьего участника драки. Им оказался 47-летний житель Москвы. В настоящее время проводится проверка.

https://ria.ru/20210709/strelba-1740639314.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), происшествия