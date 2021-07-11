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В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха - РИА Новости, 11.07.2021
В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T14:26
2021-07-11T14:26
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."В дежурную часть МО МВД "Ногинское" поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", - сказал собеседник агентства.По его словам, после инцидента двое участников обратились в больницу. Полиция задержала третьего участника драки. Им оказался 47-летний житель Москвы. В настоящее время проводится проверка.
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москва, московская область (подмосковье), происшествия
В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:26 11.07.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

Полиция Московской области задержала мужчину, обстрелявшего двух человек на базе отдыха

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
"В дежурную часть МО МВД "Ногинское" поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после инцидента двое участников обратились в больницу. Полиция задержала третьего участника драки. Им оказался 47-летний житель Москвы. В настоящее время проводится проверка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 16:33
В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
 
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