https://ria.ru/20210711/podmoskove-1740808410.html
В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха - РИА Новости, 11.07.2021
В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T14:26
2021-07-11T14:26
2021-07-11T14:26
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полиция Московской области задержала москвича, подозреваемого в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта в Подмосковье, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД."В дежурную часть МО МВД "Ногинское" поступило сообщение о драке на базе отдыха в деревне Бездедово. Установлено, что между тремя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил травматическое оружие", - сказал собеседник агентства.По его словам, после инцидента двое участников обратились в больницу. Полиция задержала третьего участника драки. Им оказался 47-летний житель Москвы. В настоящее время проводится проверка.
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московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), происшествия
В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
Полиция Московской области задержала мужчину, обстрелявшего двух человек на базе отдыха