https://ria.ru/20210711/pochta-1740792535.html
Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником
Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником - РИА Новости, 11.07.2021
Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Почта России" с Днем российской почты, отметив, что она играет серьезную роль в продвижении... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:05
2021-07-11T11:05
2021-07-11T14:53
россия
почта россии
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Почта России" с Днем российской почты, отметив, что она играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики и бизнеса, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской почты. Одна из старейших в Европе, российская почта достойно выполняет свою востребованную миссию — обеспечивает стабильную деятельность предприятий и учреждений, объединяет людей, живущих в разных городах и странах, и сегодня, в период бурного развития высоких технологий, играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики, бизнеса", — сказал Путин.Президент отметил, что, несмотря на пандемию, работники организации слаженно трудятся и продолжают работу по бесперебойной доставке пособий, продуктов и лекарств далеко живущим гражданам и людям с ограниченными возможностями."Важно, чтобы, сохраняя лучшие традиции, российская почта расширяла спектр предоставляемых услуг, эффективно решала стоящие перед ней многоплановые, ответственные задачи", — сказал президент.Он также пожелал работникам успехов, здоровья и всего наилучшего.
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россия, почта россии, владимир путин, общество
Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником
11:05 11.07.2021 (обновлено: 14:53 11.07.2021)
Путин поздравил коллектив и ветеранов "Почты России" с Днем российской почты
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил коллектив и ветеранов АО "Почта России
" с Днем российской почты, отметив, что она играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики и бизнеса, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской почты. Одна из старейших в Европе, российская почта достойно выполняет свою востребованную миссию — обеспечивает стабильную деятельность предприятий и учреждений, объединяет людей, живущих в разных городах и странах, и сегодня, в период бурного развития высоких технологий, играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики, бизнеса", — сказал Путин.
Президент отметил, что, несмотря на пандемию, работники организации слаженно трудятся и продолжают работу по бесперебойной доставке пособий, продуктов и лекарств далеко живущим гражданам и людям с ограниченными возможностями.
"Важно, чтобы, сохраняя лучшие традиции, российская почта расширяла спектр предоставляемых услуг, эффективно решала стоящие перед ней многоплановые, ответственные задачи", — сказал президент.
Он также пожелал работникам успехов, здоровья и всего наилучшего.