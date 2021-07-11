https://ria.ru/20210711/pochta-1740792535.html

Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником

Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником - РИА Новости, 11.07.2021

Путин поздравил коллектив "Почты России" с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Почта России" с Днем российской почты, отметив, что она играет серьезную роль в продвижении... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:05

2021-07-11T11:05

2021-07-11T14:53

россия

почта россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Почта России" с Днем российской почты, отметив, что она играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики и бизнеса, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российской почты. Одна из старейших в Европе, российская почта достойно выполняет свою востребованную миссию — обеспечивает стабильную деятельность предприятий и учреждений, объединяет людей, живущих в разных городах и странах, и сегодня, в период бурного развития высоких технологий, играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики, бизнеса", — сказал Путин.Президент отметил, что, несмотря на пандемию, работники организации слаженно трудятся и продолжают работу по бесперебойной доставке пособий, продуктов и лекарств далеко живущим гражданам и людям с ограниченными возможностями."Важно, чтобы, сохраняя лучшие традиции, российская почта расширяла спектр предоставляемых услуг, эффективно решала стоящие перед ней многоплановые, ответственные задачи", — сказал президент.Он также пожелал работникам успехов, здоровья и всего наилучшего.

https://ria.ru/20210711/pochta-1740572237.html

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россия, почта россии, владимир путин, общество