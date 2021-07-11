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День российской почты
День российской почты - РИА Новости, 11.07.2021
День российской почты
Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2021 году эта дата приходится на 11 июля. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T01:20
2021-07-11T01:21
россия
день российской почты
справки
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Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2021 году эта дата приходится на 11 июля. Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I. История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1992 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации. https://www.pochta.ru/history В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ.В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании.В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существующие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи. Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация. 29 марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации. В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. На его основе 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России". Предприятие включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – около 350 тысяч почтовых работников.Ежегодно "Почта России" принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов (из них 1 миллиард – от госорганов) и обрабатывает около 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 12 миллионов подписчиков в России, которым доставляется около 600 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет более 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). В декабре 2019 года советом директоров АО "Почта России" была принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию. Согласно документу, в результате ее реализации "Почта России" станет лидером в сегменте почтово-логистических услуг, крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг и т.д. В 2020 году состоялась крупнейшая закупка отечественного ИТ-оборудования: "Почта России" заключила три лизинговые сделки по покупке российского цифрового оборудования на сумму 3,2 миллиарда рублей, в том числе уникальную сделку по приобретению российских серверов и системы хранения данных на сумму 2,7 миллиарда рублей."Почта России" также исполнила поручение президента России по опережающим закупкам транспорта: заключила соглашения на приобретение 6 156 отечественных транспортных средств (LADA, ГАЗ, УАЗ, Ford и КамАЗ) на общую сумму 10,54 миллиарда рублей. Сделка между АО "ВТБ Лизинг" и "Почтой России" по передаче 1 162 автомобилей LADA Largus признана лучшей в автомобильном сегменте по версии Национальной премии "Лизинговая сделка года".Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть – 755 почтамтов, 42 397 отделений и пунктов почтовой связи. В "Почте России" насчитывается около 14,9 тысяч единиц автотранспорта и 494 железнодорожных вагонов. "Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С. По итогам 2020 года чистая прибыль "Почты России" составила 3,4 миллиарда рублей, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году. Консолидированная выручка увеличилась на 1,9% до 210,7 миллиарда рублей. При этом цифровая выручка возросла на 76% до 37,2 миллиарда рублей. Количество экспортных отправлений из России за 2020 год увеличилось на 17%, до 4,3 миллионов штук, а выручка от экспорта отправлений выросла на 45% и достигла 5,3 миллиарда рублей. При этом в период пандемии COVID-19 компанией были перевезены 311 тонн гуманитарных грузов для десятков медицинских учреждений России, Германии, Испании, Чехии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, день российской почты, справки

День российской почты

01:20 11.07.2021 (обновлено: 01:21 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре "Почты России" в Новосибирской области
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре Почты России в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День российской почты. В 2021 году эта дата приходится на 11 июля.
Праздник был установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года. Поводом для его учреждения стало 300-летие создания первой российской внутренней почтовой линии между Москвой и Архангельском, основанной по указу Петра I.
История российской почтовой системы насчитывает более тысячи лет – ее основы были заложены в конце IX века. В XV-XVI веках сеть почтовых станций охватывала всю территорию России. В XIX веке появились первые российские почтовые марки и карточки. В 1874 году Россия стала одним из учредителей Всемирного почтового союза.
В СССР многие десятилетия предприятия почты и электросвязи существовали сначала в составе областных и республиканских управлений связи, а затем в составе государственных предприятий связи и информатики. В начале 1990-х годов на правительственном уровне было принято решение о выделении почтовой связи в самостоятельную отрасль. Руководство этой отраслью в 1992 году стало осуществлять Федеральное управление почтовой связи, созданное при Министерстве связи Российской Федерации. https://www.pochta.ru/history В 1995 году управление было реорганизовано в Федеральную службу почтовой связи РФ, а в 1996 году преобразовано в департамент почтовой связи министерства связи РФ.
В 1996 году министерство связи РФ впервые за многовековую историю существования российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почтовые компании.
В соответствии с Концепцией реструктуризации организаций федеральной почтовой связи, принятой распоряжением правительства РФ 28 июня 2002 года, в почтовой отрасли РФ проведена реорганизация. Все существующие организации федеральной почтовой связи были объединены в единый федеральный оператор почтовой связи.
Федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП) "Почта России" было создано распоряжением правительства от 5 сентября 2002 года, 13 февраля 2003 года проведена его государственная регистрация.
29 марта 2013 года "Почта России" вошла в Перечень стратегических предприятий Российской Федерации.
В июне 2018 года был принят закон об особенностях реорганизации "Почты России", предполагающий акционирование организации. На его основе 1 октября 2019 года было создано акционерное общество "Почта России".
Предприятие включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране – около 350 тысяч почтовых работников.
Ежегодно "Почта России" принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов (из них 1 миллиард – от госорганов) и обрабатывает около 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 12 миллионов подписчиков в России, которым доставляется около 600 миллионов экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет более 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).
В декабре 2019 года советом директоров АО "Почта России" была принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 года. Она нацелена на модернизацию национального почтового оператора в передовую государственную мультифункциональную компанию. Согласно документу, в результате ее реализации "Почта России" станет лидером в сегменте почтово-логистических услуг, крупнейшим поставщиком социально-значимых услуг и т.д.
В 2020 году состоялась крупнейшая закупка отечественного ИТ-оборудования: "Почта России" заключила три лизинговые сделки по покупке российского цифрового оборудования на сумму 3,2 миллиарда рублей, в том числе уникальную сделку по приобретению российских серверов и системы хранения данных на сумму 2,7 миллиарда рублей.
"Почта России" также исполнила поручение президента России по опережающим закупкам транспорта: заключила соглашения на приобретение 6 156 отечественных транспортных средств (LADA, ГАЗ, УАЗ, Ford и КамАЗ) на общую сумму 10,54 миллиарда рублей. Сделка между АО "ВТБ Лизинг" и "Почтой России" по передаче 1 162 автомобилей LADA Largus признана лучшей в автомобильном сегменте по версии Национальной премии "Лизинговая сделка года".
Логистическая инфраструктура "Почты России" имеет в своем активе собственные складские мощности, логистические центры и разветвленную филиальную сеть – 755 почтамтов, 42 397 отделений и пунктов почтовой связи. В "Почте России" насчитывается около 14,9 тысяч единиц автотранспорта и 494 железнодорожных вагонов.
"Почта России" осуществляет регулярные почтово-грузовые рейсы собственными магистральными самолетами ТУ-204С.
По итогам 2020 года чистая прибыль "Почты России" составила 3,4 миллиарда рублей, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году. Консолидированная выручка увеличилась на 1,9% до 210,7 миллиарда рублей. При этом цифровая выручка возросла на 76% до 37,2 миллиарда рублей.
Количество экспортных отправлений из России за 2020 год увеличилось на 17%, до 4,3 миллионов штук, а выручка от экспорта отправлений выросла на 45% и достигла 5,3 миллиарда рублей.
При этом в период пандемии COVID-19 компанией были перевезены 311 тонн гуманитарных грузов для десятков медицинских учреждений России, Германии, Испании, Чехии.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияДень российской почтыСправки
 
 
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