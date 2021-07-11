https://ria.ru/20210711/plastik-1740658716.html

Пакет не нужен: готова ли Россия запретить одноразовый пластик

Пакет не нужен: готова ли Россия запретить одноразовый пластик - РИА Новости, 11.07.2021

Пакет не нужен: готова ли Россия запретить одноразовый пластик

Проблемой пластика, разлагающегося столетиями, озаботились и в России. В Европе одноразовую посуду уже запретили, у нас — собираются. Вилки и трубочки лежат в... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:00

2021-07-11T08:00

2021-07-11T08:06

виктория абрамченко

денис мантуров

greenpeace

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Проблемой пластика, разлагающегося столетиями, озаботились и в России. В Европе одноразовую посуду уже запретили, у нас — собираются. Вилки и трубочки лежат в общей куче отходов, переработать их сложно, еще сложнее извлечь. Производители ищут экологичные альтернативы, рассуждают об их доступности и стоимости. Во сколько может обойтись экономике отказ от вредного материала и почему торт в картонной коробке потребителей теперь не устраивает — в материале РИА Новости. Тарелки, палочки, трубочкиВ июле Евросоюз объявил одноразовые пластиковые изделия вне закона. В списке — тарелки, ложки, вилки, ножи, трубочки для питья и мешалки, ватные палочки и даже держатели надувных шариков. А еще — одноразовые контейнеры для еды и напитков, сделанные из пенопласта. Компаниям, выпускающим такую тару, пора переходить на альтернативу — из стекла и металла. Распродать позволили лишь то, что было на складах.К столь радикальным мерам подтолкнуло колоссальное загрязнение водоемов и гибель многих их обитателей.Реформу предполагал закон, принятый еще в 2019-м. Следующая цель — вдвое снизить потребление тонких пластиковых пакетов к 2025-му. То же самое — по упаковке для готовой еды. Трудно извлечьЭкологи требовали аналогичных решений и в России. Три года назад "Гринпис" направила в Минприроды предложения, но тогда они казались слишком экстремальными. Сейчас вопрос уже в повестке. Как заявила в марте вице-премьер Виктория Абрамченко, запрет одноразовой посуды возможен в ближайшие два года. Это позволит сократить объем общих захораниваемых отходов вдвое. Как и другие ТКО (твердые коммунальные отходы), пластик закапывают на полигонах. Но разлагается этот материал двести лет — и выделяет опасные токсины. К тому же его сложно переработать, а трубочки и вилки практически нереально извлечь из общего потока ТКО. "Для сбора партии в одну тонну, которую можно отправить на переработку, требуется много усилий. В конечном итоге такие товары просто отправляют на полигон для захоронения", — поясняет Вячеслав Нечаев, руководитель экологических проектов ТИАР-центра. Предметы, попавшие в черный список, не играют значительной роли в экономике страны — на рынке есть альтернативы. В продаже останется и критически важная упаковка — например, гибкая полимерная пленка, покрывающая различные весовые товары: она помогает увеличить срок годности мяса, рыбы, фруктов и овощей. Ее польза перевесила экологический негатив. Вредят и пластиковые пакеты: несколько крупных ретейлеров уже перешли на бумажные. Большинство торговых сетей давно готовятся к запрету. В Минпромторге идею поддерживают, но сначала нужно наладить выпуск альтернативы. Сформированной базы поставщиков экоупаковки пока нет. Резкий переход на алюминий, стекло и бумагу обернется производственным коллапсом.Что по деньгамГлава министерства Денис Мантуров пояснил, что сейчас "полный запрет" грозит "необоснованными издержками для производителей и предприятий торговли". Скажется и на покупателях: почти все замены пластику из экологически чистых материалов, будь то стекло, бумага или алюминий, стоят дороже. "Переход бизнеса на экоупаковку увеличит себестоимость выпускаемой продукции, в конечном итоге это ударит по карману потребителя", — указывает Владислав Сокровищук, гендиректор Green Glow, производителя съедобных трубочек для напитков. "Цены неизбежно вырастут. Придется запускать новые упаковочные линии, разрабатывать концепты и дизайны, иногда полностью перерабатывать решения — все эти инвестиции нужно возвращать", — отмечает Глеб Козлов, гендиректор кондитерской компании Faretti. По данным sravni.ru, продукты в экологичной упаковке дороже аналогов в пластике на десять процентов. Но этого недостаточно, чтобы в полной мере оценить экономический эффект. Массовый переход требует еще инфраструктуры для производства большого количества экоупаковки, говорит Андрей Белянин, генеральный директор ГК "Тамаки" (производитель продуктов для японской и паназиатской кухни).В рамках нацпроекта "Экология" по направлению "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" до 2024 года планируют привлечь 182 миллиарда рублей частных средств на строительство объектов обращения с отходами. Если часть этих денег инвестировать в производство экоупаковки, можно несколько сократить увеличение стоимости конечной продукции для потребителей, полагает эксперт. Доставка едыОдин из крупнейших секторов, "съедающий" тонны одноразового пластика, — компании по выпуску и доставке готовой еды. Но практически для всех товаров такая упаковка некритична: есть более экологичные альтернативы — бумага, крафт-пакеты, стекло и ткань, объясняет Андрей Белянин. Подходящая замена — упаковка с основой из картона, покрытая ламинирующим полимерным слоем. Кроме того, некоторые отечественные сервисы тестируют возможности по возврату многоразовой и одноразовой упаковки курьерам при последующих доставках, перерабатывая отходы своими силами. Другое дело, что готовые блюда рискуют подорожать. Но незначительно: в пределах трех-пяти процентов, пока рынок не насытит достаточное число конкурентов — производителей экоупаковки. Хотят прозрачностиСами россияне тоже стремятся к экологичности. Согласно исследованию AliExpress и мобильного приложения "Город", 45 процентов утверждают, что чаще бы заказывали готовую еду без пластика. Почти половина опрошенных берет с собой многоразовые бутылки или контейнеры, в таких же пакетах каждый седьмой взвешивает овощи, 17 процентов повторно используют емкости для бытовой химии.По данным ВЦИОМа, лишь 13 процентов не готовы расстаться с пластиком, 39 хотели бы отказаться полностью и 46 — частично. И все же потребитель бывает капризен. Так, в кондитерской компании Faretti признались, что cтолкнулись с падением продаж после того, как стали паковать десерты в картон: продукта не видно. Теряется сущность продукта и бренда. Впрочем, это дело привычки и репутации. В советские времена все торты были в обычных картонных коробках с ленточкой — и никаких сомнений в качестве не возникало. Не запрет, а стандартЭксперты обращают внимание и на другое обстоятельство: мы отказываемся от пластика, который худо-бедно, но можно переработать. "ПЭТ-бутылки — ценный вторичный ресурс. Ведущие предприятия по его переработке — Тверской завод вторичных полимеров, завод "Пларус" в Солнечногорске — часть времени простаивают из-за нехватки ресурсов, то есть бутылок", — отмечает Владимир Неволин, руководитель Nevlabs, изготовителя оборудования для сортировки пластика (роботы и пневматическая сортировка). Но здесь накладывается другая проблема, которую создали сами производители. В погоне за продажами они часто делают ПЭТ-бутылки малопригодными к переработке — точнее, пригодными, но нерентабельными. Как поясняет Неволин, это прежде всего изделия в термоусадочной ПВХ-этикетке. При переработке поливинилхлорид выделяет вредные вещества. Словом, та еще головная боль. На рынке пластиковой тары сейчас более 20 видов различных фракций, это усложняет сортировку, поэтому значительная часть попадает на свалку, подтверждает Анна Даутова, директор по закупкам направления "Полимерная изоляция" компании "Технониколь". Однако если таких разрешенных видов будет всего два-три, мы перейдем к практически цикличному производству. Таким образом, экономически выгодная альтернатива на ближайшие годы — не полный отказ от пластика, а стандартизация упаковки для ее дальнейшей переработки.

https://ria.ru/20210528/palochki-1734568362.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/plastik-1739020471.html

https://ria.ru/20210528/plastik-1734607097.html

https://ria.ru/20210521/plastik-1733235884.html

https://ria.ru/20210521/stivenson-1733158559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, денис мантуров, greenpeace, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика