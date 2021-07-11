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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/pfizer-1740793861.html
СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19
СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19
Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:19
2021-07-11T11:29
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает газета Washington Post со ссылкой на компанию и ознакомленные с вопросом источники.Ранее компании заявили, что планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе препарата. Тогда в американских медицинских регуляторах заявили, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных американцев.Как сообщается, встреча фармкомпаниями может пройти в понедельник, её предположительно посетят главный инфекционист США Энтони Фаучи, глава института здоровья США Френсис Коллинз, и.о. главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок, главный научный специалист по борьбе с COVID Дэвид Кесслер, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски, и главный хирург Вивек Мурти.Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс в телевизионном интервью заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире
СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19
11:19 11.07.2021 (обновлено: 11:29 11.07.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer

WP пишет, что Pfizer вскоре сообщит властям США о необходимости третьей прививки от COVID-19

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает газета Washington Post со ссылкой на компанию и ознакомленные с вопросом источники.
Ранее компании заявили, что планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе препарата. Тогда в американских медицинских регуляторах заявили, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных американцев.
Как сообщается, встреча фармкомпаниями может пройти в понедельник, её предположительно посетят главный инфекционист США Энтони Фаучи, глава института здоровья США Френсис Коллинз, и.о. главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок, главный научный специалист по борьбе с COVID Дэвид Кесслер, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски, и главный хирург Вивек Мурти.
Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс в телевизионном интервью заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.СШАВ мире
 
 
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