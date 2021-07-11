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СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19

СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

СМИ: в Pfizer заявили о необходимости третьей дозы вакцины от COVID-19

Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:19

2021-07-11T11:19

2021-07-11T11:29

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие дни предоставить властям США информацию о необходимости бустерной дозы своей вакцины против COVID-19, сообщает газета Washington Post со ссылкой на компанию и ознакомленные с вопросом источники.Ранее компании заявили, что планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе препарата. Тогда в американских медицинских регуляторах заявили, что пока не видят нужды в дополнительных прививках от коронавируса для полностью вакцинированных американцев.Как сообщается, встреча фармкомпаниями может пройти в понедельник, её предположительно посетят главный инфекционист США Энтони Фаучи, глава института здоровья США Френсис Коллинз, и.о. главы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Джанет Вудкок, главный научный специалист по борьбе с COVID Дэвид Кесслер, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошель Валенски, и главный хирург Вивек Мурти.Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс в телевизионном интервью заявил, что власти США готовы использовать бустерные дозы вакцин от коронавируса, если ученые дадут соответствующие рекомендации.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., сша, в мире