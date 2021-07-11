https://ria.ru/20210711/papa-1740804954.html

Папа Франциск впервые после операции появился перед верующими

Папа Франциск впервые после операции появился перед верующими - РИА Новости, 11.07.2021

Папа Франциск впервые после операции появился перед верующими

Папа Римский Франциск впервые после операции на кишечнике, которая была сделана ему неделю назад, в воскресенье около полудня (в 12.58 мск) впервые появился... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T13:33

2021-07-11T13:33

2021-07-11T13:51

религия и мировоззрение

религия

папа римский

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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РИМ, 11 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск впервые после операции на кишечнике, которая была сделана ему неделю назад, в воскресенье около полудня (в 12.58 мск) впервые появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы "Агостино Джемелли", где находится его палата.Прямую трансляцию традиционной встречи понтифика с верующими по случаю полуденной молитвы "Ангел Господень" осуществляют телекомпания Святого престола Vatican Media и итальянское гостелевидение Rai. Обычно эту молитву папа Римский возносит в воскресенье из окна Апостольского дворца Ватикана, предваряя ее проповедью.Папа Франциск выглядел несколько утомленным, однако с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания больницы верующих, по традиции обратившись к ним со словами: "Дорогие братья и сестры, добрый день!".В свою очередь многочисленные верующие, заполнившие в воскресенье двор клиники, приветствовали появление папы Римского на балконе радостными криками и бурными аплодисментами. Понтифик подчеркнул, что рад возможности провести эту традиционную встречу с верующими, даже находясь в клинике. "Благодарю вас всех. Я очень чувствовал вашу близость и поддержку ваших молитв. Сердечное спасибо!" - сказал он.Папа Римский отметил, что в эти дни госпитализации укрепился во мнении о том, насколько важно хорошее, доступное для всех, бесплатное медицинское обслуживание и система здравоохранения, которая его гарантирует. "Нельзя потерять это драгоценное благо. Необходимо сохранить его!" - подчеркнул он. "Хочу выразить свою признательность и ободрение врачам, всем медицинским работникам и персоналу больниц. Они много работают. И помолимся за всех больных, особенно за тех, кто находится в самой тяжелой ситуации", - призвал папа Франциск и попросил заступничества Богоматери. При этом он указал на нескольких находившихся рядом с ним на балконе маленьких детей, которые также проходят лечение в клинике. Понтифик завершил свое обращение к верующим традиционным благословением, которое было встречено криками "Viva il Papa!" ("Да здравствует папа!").Это было не первое обращение папы Римского к верующим из больницы "Агостино Джемелли". Ранее около 20 раз такую молитву совершал папа Иоанн Павел II, который неоднократно проходил лечение в этой клинике и даже называл ее "Ватиканом-3", имея в виду, что "Ватиканом-2" является летняя папская резиденция в Кастель-Гандольфо под Римом. Недаром во дворе больницы установлен памятник польскому понтифику, канонизированному в апреле 2014 года.В прошлое воскресенье около полуночи Святой престол распространил сообщение, в котором говорилось, что в римской больнице "Агостино Джемелли" папе Франциску была сделана "плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". В понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Официальный представитель Ватикана предположил, что пребывание понтифика в больнице продлится около семи дней, если не возникнут осложнения.С момента своего избрания на Апостольский престол в марте 2013 года папа Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018 года он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз сильное недомогание возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов, распространяющихся от поясницы к ногам. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.

https://ria.ru/20210705/gospitalizatsiya-1739900494.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, папа римский, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан