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Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси

Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси - РИА Новости, 11.07.2021

Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси

Грузинская телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти оператора Лексо Лашкарава, которого избили на акции противников ЛГБТ. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T10:31

2021-07-11T10:31

2021-07-11T15:40

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ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. Грузинская телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти оператора Лексо Лашкарава, которого избили на акции противников ЛГБТ.В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти пока не установлена, мужчину нашла мертвым в квартире его мать.Лашкарава пострадал во время акций против ЛГБТ-сообщества, которая прошла 5 июля в Тбилиси. С разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем его выписали.В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с пострадавшими журналистами в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Другой митинг — противников ЛГБТ-сообщества и сторонников традиционных ценностей — проходил неподалеку у церкви Кашвети. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Противники ЛГБТ-сообщества несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция задержала более 100 человек.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17:00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили. Патриархия Грузии накануне акции призывала противников марша протестовать мирно и не применять насилие.

https://ria.ru/20210707/zaderzhaniya-1740205012.html

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