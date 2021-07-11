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Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси
Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси - РИА Новости, 11.07.2021
Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси
Грузинская телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти оператора Лексо Лашкарава, которого избили на акции противников ЛГБТ. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T10:31
2021-07-11T10:31
2021-07-11T15:40
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. Грузинская телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти оператора Лексо Лашкарава, которого избили на акции противников ЛГБТ.В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти пока не установлена, мужчину нашла мертвым в квартире его мать.Лашкарава пострадал во время акций против ЛГБТ-сообщества, которая прошла 5 июля в Тбилиси. С разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем его выписали.В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с пострадавшими журналистами в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Другой митинг — противников ЛГБТ-сообщества и сторонников традиционных ценностей — проходил неподалеку у церкви Кашвети. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Противники ЛГБТ-сообщества несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция задержала более 100 человек.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17:00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили. Патриархия Грузии накануне акции призывала противников марша протестовать мирно и не применять насилие.
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тбилиси, грузия, в мире
Умер журналист, которого ранее избили противники ЛГБТ в Тбилиси
10:31 11.07.2021 (обновлено: 15:40 11.07.2021)
Умер оператор грузинского телеканала "ТВ Пирвели", избитый противниками ЛГБТ в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 11 июл — РИА Новости. Грузинская телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о смерти оператора Лексо Лашкарава, которого избили на акции противников ЛГБТ.
"ТВ Пирвели" выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы", — говорится в заявлении.
В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти пока не установлена, мужчину нашла мертвым в квартире его мать.
Лашкарава пострадал во время акций против ЛГБТ-сообщества
, которая прошла 5 июля в Тбилиси. С разбитым глазом он несколько дней лечился в клинике, а затем его выписали.
В центре Тбилиси перед зданием парламента во вторник прошел митинг молчания с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с пострадавшими журналистами в ходе акции противников секс-меньшинств, состоявшейся в понедельник. Другой митинг — противников ЛГБТ-сообщества и сторонников традиционных ценностей — проходил неподалеку у церкви Кашвети. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения. Противники ЛГБТ-сообщества несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в участников мирной акции камни и бутылки, полиция задержала более 100 человек.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17:00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. Пострадали более 50 журналистов. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили. Патриархия Грузии
накануне акции призывала противников марша протестовать мирно и не применять насилие.