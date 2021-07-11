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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210711/obstrel-1740806319.html
В Сирии сообщили об обстреле еще одной военной базы США
В Сирии сообщили об обстреле еще одной военной базы США - РИА Новости, 11.07.2021
В Сирии сообщили об обстреле еще одной военной базы США
В Сирии подверглась обстрелу еще одна американская база, сообщило госагентство САНА со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:50
2021-07-11T15:08
война в сирии
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
сша
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Сирии подверглась обстрелу еще одна американская база, сообщило госагентство САНА со ссылкой на местные источники."База американских оккупационных сил на нефтяном месторождении "Омар" в восточной провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна реактивными снарядами", — говорится в сообщении.По словам источников агентства, с места поднимаются клубы дыма. Ливанский телеканал Al-Mayadeen передает, что обстрел привел к материальному ущербу.Минувшей ночью САНА уже сообщало об атаке на другую американскую базу. На газоперерабатывающем заводе "Коноко", где она расположена, произошел взрыв. Это подтвердили РИА Новости в Пентагоне. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.Вооруженные силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20210704/siriya-1739810842.html
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дейр-эз-зор (мухафаза), сирия, сша, в мире
В Сирии сообщили об обстреле еще одной военной базы США
13:50 11.07.2021 (обновлено: 15:08 11.07.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane

Сирийское агентство САНА сообщило, что еще одна военная база США подверглась обстрелу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Сирии подверглась обстрелу еще одна американская база, сообщило госагентство САНА со ссылкой на местные источники.
"База американских оккупационных сил на нефтяном месторождении "Омар" в восточной провинции Дейр-эз-Зор была обстреляна реактивными снарядами", — говорится в сообщении.
По словам источников агентства, с места поднимаются клубы дыма. Ливанский телеканал Al-Mayadeen передает, что обстрел привел к материальному ущербу.
Минувшей ночью САНА уже сообщало об атаке на другую американскую базу. На газоперерабатывающем заводе "Коноко", где она расположена, произошел взрыв. Это подтвердили РИА Новости в Пентагоне. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Вооруженные силы США незаконно контролируют районы на севере и северо-востоке Сирии — в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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