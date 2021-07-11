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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/obnulenie-1740766013.html
Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса - РИА Новости, 11.07.2021
Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
Новая мутация коронавируса может возникнуть где угодно, том числе и в России. Как свести к нулю шанс возникновения "российского" штамма, объяснил в интервью... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T02:15
2021-07-11T11:54
распространение коронавируса
владислав жемчугов
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Новая мутация коронавируса может возникнуть где угодно, том числе и в России. Как свести к нулю шанс возникновения "российского" штамма, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.После появления так называемого индийского штамма "дельта", который вызвал новую волну заболевания, многие стали думать о том, в какой точке мира появится новая агрессивная мутация коронавируса. Но географическое положение этого места не имеет значения, все происходит по-другому, отметил Жемчугов.По его словам, чем больше инфицированных на территории страны, тем больше возможностей у вируса для мутаций."Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое", — пояснил Жемчугов.По его мнению, можно повлиять на то, чтобы не появился "российский" штамм. Для этого нужно сократить количество вируса на территории России. А этого можно добиться только с помощью вакцинации. "Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса. Когда будет коллективный иммунитет, тогда вирус перестанет размножаться и вероятность мутации придет к нулю", — заключил Жемчугов.
https://ria.ru/20210708/supershtamm-1740367165.html
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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, россия, общество
Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
02:15 11.07.2021 (обновлено: 11:54 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛюди в масках
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Иммунолог рассказал, как предупредить появление "российского" штамма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Новая мутация коронавируса может возникнуть где угодно, том числе и в России. Как свести к нулю шанс возникновения "российского" штамма, объяснил в интервью радио Sputnik специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
После появления так называемого индийского штамма "дельта", который вызвал новую волну заболевания, многие стали думать о том, в какой точке мира появится новая агрессивная мутация коронавируса. Но географическое положение этого места не имеет значения, все происходит по-другому, отметил Жемчугов.
"Внутри вируса есть встроенный механизм, который постоянно меняется, там бусинки гена постоянно перескакивают с одного места на другое в стихийном порядке. Это можно сравнить с калейдоскопом. В результате этого происходит отбор самых благоприятных для вируса мутаций, чтобы он мог распространяться и размножаться. Где может произойти мутация — это случайный вариант", — сказал эксперт.
По его словам, чем больше инфицированных на территории страны, тем больше возможностей у вируса для мутаций.
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"Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое", — пояснил Жемчугов.
По его мнению, можно повлиять на то, чтобы не появился "российский" штамм. Для этого нужно сократить количество вируса на территории России. А этого можно добиться только с помощью вакцинации.
"Надо массово всем быстро привиться, чтобы прекратить размножение вируса. Когда будет коллективный иммунитет, тогда вирус перестанет размножаться и вероятность мутации придет к нулю", — заключил Жемчугов.
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