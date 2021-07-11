https://ria.ru/20210711/nezametnost-1740768115.html

Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников

Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников - РИА Новости, 11.07.2021

Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников

Из-за засилья мошенников и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T03:15

2021-07-11T03:15

2021-07-11T11:31

павел мясоедов

россия

мошенничество

технологии

общество

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Из-за засилья мошенников и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям доносить до людей действительно важную информацию. Поэтому вопрос — как стать незаметным для аферистов — становится особо актуальным, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало. Лучше избегать пользования публичными сетями, а если уж пришлось оставлять контактные данные — использовать отдельную электронную почту. Можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли во избежание их компрометации и последующей утечки данных. Если мошенники уже завладели вашим номером, можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и класть трубку при малейших подозрениях, никогда не перезванивая незнакомцам. Придерживаясь этих правил, вы перестанете быть интересны аферистам и, возможно, они удалят ваш номер из своих баз, заключил Мясоедов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/sayt-1740222022.html

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павел мясоедов, россия, мошенничество, технологии, общество