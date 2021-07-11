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Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников - РИА Новости, 11.07.2021
Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
Из-за засилья мошенников и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T03:15
2021-07-11T11:31
павел мясоедов
россия
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Из-за засилья мошенников и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям доносить до людей действительно важную информацию. Поэтому вопрос — как стать незаметным для аферистов — становится особо актуальным, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало. Лучше избегать пользования публичными сетями, а если уж пришлось оставлять контактные данные — использовать отдельную электронную почту. Можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли во избежание их компрометации и последующей утечки данных. Если мошенники уже завладели вашим номером, можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и класть трубку при малейших подозрениях, никогда не перезванивая незнакомцам. Придерживаясь этих правил, вы перестанете быть интересны аферистам и, возможно, они удалят ваш номер из своих баз, заключил Мясоедов.
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павел мясоедов, россия, мошенничество, технологии, общество
Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
03:15 11.07.2021 (обновлено: 11:31 11.07.2021)
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
CC0 / Foundry /

Эксперт рассказал, как избежать контакта с мошенниками

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Из-за засилья мошенников и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям доносить до людей действительно важную информацию. Поэтому вопрос — как стать незаметным для аферистов — становится особо актуальным, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"В первую очередь нужно понимать, что преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами", — говорит эксперт.

По его словам, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало. Лучше избегать пользования публичными сетями, а если уж пришлось оставлять контактные данные — использовать отдельную электронную почту. Можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли во избежание их компрометации и последующей утечки данных.
Если мошенники уже завладели вашим номером, можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и класть трубку при малейших подозрениях, никогда не перезванивая незнакомцам. Придерживаясь этих правил, вы перестанете быть интересны аферистам и, возможно, они удалят ваш номер из своих баз, заключил Мясоедов.
Мужчина читает смс. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 02:00Сказано в эфире
Россиянам назвали адреса опасных сайтов
 
Павел МясоедовРоссияМошенничествоТехнологииОбщество
 
 
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