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Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников - РИА Новости, 11.07.2021
Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
Из-за засилья мошенников и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T03:15
2021-07-11T03:15
2021-07-11T11:31
павел мясоедов
россия
мошенничество
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общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Из-за засилья мошенников и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям доносить до людей действительно важную информацию. Поэтому вопрос — как стать незаметным для аферистов — становится особо актуальным, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало. Лучше избегать пользования публичными сетями, а если уж пришлось оставлять контактные данные — использовать отдельную электронную почту. Можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли во избежание их компрометации и последующей утечки данных. Если мошенники уже завладели вашим номером, можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и класть трубку при малейших подозрениях, никогда не перезванивая незнакомцам. Придерживаясь этих правил, вы перестанете быть интересны аферистам и, возможно, они удалят ваш номер из своих баз, заключил Мясоедов.
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павел мясоедов, россия, мошенничество, технологии, общество
Эксперт дал совет, как стать незаметным для мошенников
03:15 11.07.2021 (обновлено: 11:31 11.07.2021)
Эксперт рассказал, как избежать контакта с мошенниками
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Из-за засилья мошенников
и спамеров многие вообще перестают принимать звонки от неизвестных и не доверяют незнакомым собеседникам. Это мешает организациям доносить до людей действительно важную информацию. Поэтому вопрос — как стать незаметным для аферистов — становится особо актуальным, рассказывает агентству "Прайм
" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов
.
"В первую очередь нужно понимать, что преступники и агрессивные рекламодатели редко звонят по случайным номерам. Чаще всего они пользуются специальными базами данных. Такие базы составляются организациями, работающими в серой зоне. Туда попадает информация из самых разных источников, к наполнению которых, к сожалению, причастны и мы сами", — говорит эксперт.
По его словам, следует заботиться о сохранности своих персональных данных и не раздавать телефонный номер кому попало. Лучше избегать пользования публичными сетями, а если уж пришлось оставлять контактные данные — использовать отдельную электронную почту. Можно работать через VPN-программу и устанавливать сложные пароли во избежание их компрометации и последующей утечки данных.
Если мошенники уже завладели вашим номером, можно установить приложение по отслеживанию вредоносных звонков, говорить коротко и класть трубку при малейших подозрениях, никогда не перезванивая незнакомцам. Придерживаясь этих правил, вы перестанете быть интересны аферистам и, возможно, они удалят ваш номер из своих баз, заключил Мясоедов.