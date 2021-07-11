https://ria.ru/20210711/nato-1740830811.html

NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма

NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма - РИА Новости, 11.07.2021

NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма

Провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов альянса, считает автор The National Interest Доминик... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T19:41

2021-07-11T19:41

2021-07-11T19:54

россия

нато

республика крым

сша

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в мире

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Названа оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов альянса, считает автор The National Interest Доминик Сансоне.В публикации отмечается, что агрессивная риторика Белого дома и его союзников по Североатлантическому альянсу после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов западных стран и не находит поддержки у европейских и американских граждан."Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии", — подчеркнул автор.При этом, по мнению Сансоне, ни один из участников НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, что превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.Для помощи Киеву автор предложил американским властям посодействовать в проведении реформ, направленных на усиление украинской армии и борьбу с коррупцией.

https://ria.ru/20210710/voyna-1740709390.html

https://ria.ru/20210709/nato-1740646493.html

россия

республика крым

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нато, республика крым, сша, украина, в мире