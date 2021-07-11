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NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма
NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма - РИА Новости, 11.07.2021
NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма
Провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов альянса, считает автор The National Interest Доминик... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T19:41
2021-07-11T19:54
россия
нато
республика крым
сша
украина
в мире
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Названа оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов альянса, считает автор The National Interest Доминик Сансоне.В публикации отмечается, что агрессивная риторика Белого дома и его союзников по Североатлантическому альянсу после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов западных стран и не находит поддержки у европейских и американских граждан."Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии", — подчеркнул автор.При этом, по мнению Сансоне, ни один из участников НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, что превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.Для помощи Киеву автор предложил американским властям посодействовать в проведении реформ, направленных на усиление украинской армии и борьбу с коррупцией.
https://ria.ru/20210710/voyna-1740709390.html
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россия, нато, республика крым, сша, украина, в мире
NI назвал оплошность, которую в НАТО допустили из-за Крыма
19:41 11.07.2021 (обновлено: 19:54 11.07.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinАмериканские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше
Американские солдаты во время совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin

NI: позиция по Крыму вредит имиджу НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл РИА Новости. Провокации войск НАТО во главе с США в адрес России негативно сказываются на репутации стран — членов альянса, считает автор The National Interest Доминик Сансоне.
В публикации отмечается, что агрессивная риторика Белого дома и его союзников по Североатлантическому альянсу после присоединения Крыма к России выходит за пределы национальных интересов западных стран и не находит поддержки у европейских и американских граждан.
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"Вашингтон мало что выиграет от таких действий, но и много потеряет как в имидже, так и во влиянии", — подчеркнул автор.
При этом, по мнению Сансоне, ни один из участников НАТО не готов к развязыванию реальных военных конфликтов, что превращает любые их провокационные действия или заявления в блеф.
Для помощи Киеву автор предложил американским властям посодействовать в проведении реформ, направленных на усиление украинской армии и борьбу с коррупцией.
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