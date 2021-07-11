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В КПРФ сообщили о нападении на депутата гордумы Саратова
В КПРФ сообщили о нападении на депутата гордумы Саратова - РИА Новости, 11.07.2021
В КПРФ сообщили о нападении на депутата гордумы Саратова
Неизвестные избили депутата Саратовской городской думы от КПРФ, члена предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко Сергея Подсевалова,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T17:13
2021-07-11T17:13
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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Неизвестные избили депутата Саратовской городской думы от КПРФ, члена предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко Сергея Подсевалова, сообщил глава фракции Компартии в областном парламенте Александр Анидалов.Он связал нападение с избирательной кампанией, поскольку Подсевалов является как членом предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, депутата облдумы Николая Бондаренко, так и сам баллотируется в депутаты городской думы."Причем это было сделано накануне выдвижения Сергея как кандидата в городскую думу с явной надеждой, что он не сможет подать документы", - полагает Анидалов.В пояснении к видео он уточнил, что Подсевалова избили 8 июля, теперь ему предстоят несколько операций.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
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кпрф, госдума рф, происшествия
В КПРФ сообщили о нападении на депутата гордумы Саратова
17:13 11.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкГорода России. Саратов
Города России. Саратов - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Андрей Васильев
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В КПРФ сообщили о нападении неизвестных на депутата саратовской гордумы Подсевалова

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Неизвестные избили депутата Саратовской городской думы от КПРФ, члена предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко Сергея Подсевалова, сообщил глава фракции Компартии в областном парламенте Александр Анидалов.
"(На) Сергея Подсевалова было совершено нападение, причем нападение очень жестокое. Неизвестные избили его. Вот, в частности, заключение врача: осколочный перелом стенок гайморовой пазухи, стенок глазницы, перелом скуловой и челюстной костей, сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Это только несколько травм, которые были описаны", - сказал Анидалов на видео, опубликованном в его канале на YouTube.
Он связал нападение с избирательной кампанией, поскольку Подсевалов является как членом предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, депутата облдумы Николая Бондаренко, так и сам баллотируется в депутаты городской думы.
"Причем это было сделано накануне выдвижения Сергея как кандидата в городскую думу с явной надеждой, что он не сможет подать документы", - полагает Анидалов.
В пояснении к видео он уточнил, что Подсевалова избили 8 июля, теперь ему предстоят несколько операций.
Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
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