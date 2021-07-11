https://ria.ru/20210711/napadenie-1740821006.html

В КПРФ сообщили о нападении на депутата гордумы Саратова

В КПРФ сообщили о нападении на депутата гордумы Саратова - РИА Новости, 11.07.2021

В КПРФ сообщили о нападении на депутата гордумы Саратова

Неизвестные избили депутата Саратовской городской думы от КПРФ, члена предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко Сергея Подсевалова,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T17:13

2021-07-11T17:13

2021-07-11T17:13

кпрф

госдума рф

происшествия

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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Неизвестные избили депутата Саратовской городской думы от КПРФ, члена предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко Сергея Подсевалова, сообщил глава фракции Компартии в областном парламенте Александр Анидалов.Он связал нападение с избирательной кампанией, поскольку Подсевалов является как членом предвыборного штаба кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ, депутата облдумы Николая Бондаренко, так и сам баллотируется в депутаты городской думы."Причем это было сделано накануне выдвижения Сергея как кандидата в городскую думу с явной надеждой, что он не сможет подать документы", - полагает Анидалов.В пояснении к видео он уточнил, что Подсевалова избили 8 июля, теперь ему предстоят несколько операций.Комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20210705/napadenie-1740018634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, госдума рф, происшествия