https://ria.ru/20210711/moskva-1740780257.html

Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19

Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021

Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19

Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:22

2021-07-11T08:22

2021-07-11T10:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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общество

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Накануне в столице выявили 5694 новых случая COVID-19 (максимум отмечался 19 июня — 9120), 108 человек умерли, 7035 выписались после лечения. Общее число москвичей, инфицированных за все время пандемии, превысило 1,4 миллиона, 23,5 тысячи пациентов спасти не удалось.В Москве продолжают действовать противоэпидемические ограничения. Так, посещать рестораны и кафе можно только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.Глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в контактных сферах — торговли, услуг, транспорта, образования и других. До 15 августа в таких организациях должны пройти полную вакцинацию не менее 60 процентов сотрудников.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740214841.html

москва

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2021

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