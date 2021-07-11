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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/moskva-1740780257.html
Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19
Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 11.07.2021
Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19
Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:22
2021-07-11T10:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Накануне в столице выявили 5694 новых случая COVID-19 (максимум отмечался 19 июня — 9120), 108 человек умерли, 7035 выписались после лечения. Общее число москвичей, инфицированных за все время пандемии, превысило 1,4 миллиона, 23,5 тысячи пациентов спасти не удалось.В Москве продолжают действовать противоэпидемические ограничения. Так, посещать рестораны и кафе можно только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.Глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в контактных сферах — торговли, услуг, транспорта, образования и других. До 15 августа в таких организациях должны пройти полную вакцинацию не менее 60 процентов сотрудников.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество, сергей собянин
Собянин заявил, что Москва преодолела пик заболеваемости COVID-19
08:22 11.07.2021 (обновлено: 10:54 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник около пациента
Медицинский работник около пациента - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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По словам мэра, в Москве наблюдается некоторая стабилизация уровня заболеваемости

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Москва, конечно, переживает очень трудные, сложные времена <...> Слава богу, мы пиковые значения преодолели, сейчас наблюдается некоторая стабилизация и даже, можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", — сказал он.
Накануне в столице выявили 5694 новых случая COVID-19 (максимум отмечался 19 июня — 9120), 108 человек умерли, 7035 выписались после лечения. Общее число москвичей, инфицированных за все время пандемии, превысило 1,4 миллиона, 23,5 тысячи пациентов спасти не удалось.
В Москве продолжают действовать противоэпидемические ограничения. Так, посещать рестораны и кафе можно только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался либо сдал ПЦР-тест и здоров. Персонал этих заведений должен быть полностью привит.
Глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в контактных сферах — торговли, услуг, транспорта, образования и других. До 15 августа в таких организациях должны пройти полную вакцинацию не менее 60 процентов сотрудников.
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