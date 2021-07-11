https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740845751.html

"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии

"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021

"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии

Пропрезидентская партия "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" проходят в парламент Молдавии, согласно предварительным данным... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-11T22:36

2021-07-11T22:36

2021-07-12T02:24

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" проходят в парламент Молдавии, согласно предварительным данным ЦИК.После обработки 97 процентов протоколов лидирует "Действие и солидарность" с 50,18 процента голосов, у "Коммунистов и социалистов" — 29,06 процента, "Шор" набирает 6,12 процента. Остальные кандидаты не преодолевают избирательный порог.В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду и блоком "Коммунисты и социалисты" — им руководят два бывших президента страны — лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.Явка превысила 48 процентов, выборы признали состоявшимися.

https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740821307.html

молдавия

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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире