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"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии
"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 12.07.2021
"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии
Пропрезидентская партия "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" проходят в парламент Молдавии, согласно предварительным данным... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T22:36
2021-07-12T02:24
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" проходят в парламент Молдавии, согласно предварительным данным ЦИК.После обработки 97 процентов протоколов лидирует "Действие и солидарность" с 50,18 процента голосов, у "Коммунистов и социалистов" — 29,06 процента, "Шор" набирает 6,12 процента. Остальные кандидаты не преодолевают избирательный порог.В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду и блоком "Коммунисты и социалисты" — им руководят два бывших президента страны — лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.Явка превысила 48 процентов, выборы признали состоявшимися.
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майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии

22:36 11.07.2021 (обновлено: 02:24 12.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Варнице во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Женщина голосует на избирательном участке в Варнице во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность", блок "Коммунисты и социалисты" и партия "Шор" проходят в парламент Молдавии, согласно предварительным данным ЦИК.
После обработки 97 процентов протоколов лидирует "Действие и солидарность" с 50,18 процента голосов, у "Коммунистов и социалистов" — 29,06 процента, "Шор" набирает 6,12 процента. Остальные кандидаты не преодолевают избирательный порог.
В Молдавии завершились досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду и блоком "Коммунисты и социалисты" — им руководят два бывших президента страны — лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
Явка превысила 48 процентов, выборы признали состоявшимися.
Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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