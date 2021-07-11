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"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии
"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 11.07.2021
"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии
Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах в Молдавии с 39,97% голосов, сообщает ЦИК после обработки 25%... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T22:09
2021-07-11T22:09
2021-07-11T22:11
майя санду
игорь додон
владимир воронин
молдавия
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах в Молдавии с 39,97% голосов, сообщает ЦИК после обработки 25% протоколов с избирательных участков.В Молдавии в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы, депутатов выбирали на четыре года. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба разворачивается между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.Согласно данным ЦИК, партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах с 39,97% голосов, за блок "Коммунисты и социалисты" проголосовали 33,97% избирателей. У партии "Шор" 10,91%.На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.
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майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире, политика
"Действие и солидарность" лидирует на парламентских выборах в Молдавии
22:09 11.07.2021 (обновлено: 22:11 11.07.2021)
ЦИК Молдавии: партия "Действие и солидарность" лидирует на досрочных парламентских выборах