Президент Молдавии призвала граждан прийти на выборы
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии призвала граждан прийти на выборы, чтобы потом не выходить на протесты
КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к избирателям с просьбой принять участие в досрочных парламентских выборах, чтобы потом не протестовать против депутатов.
В Молдавии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года. Явка на выборах превысила 33,3%, поэтому они признаны состоявшимися. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
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"Лучше сегодня потратить 30 минут на голосование, чем потом выходить на протест против парламента, который нас не представляет и не работает на благо граждан", - заявила Санду в видеообращении, транслируемом на ее странице в Facebook.
В выборах участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба развернется между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.