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Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии - РИА Новости, 11.07.2021
Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
Интриги относительно результатов парламентских выборов в Молдавии нет, большинство голосов получит партия Майи Санду, а ее главные оппоненты Игорь Додон и... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:59
2021-07-11T21:43
россия
майя санду
алексей мартынов (политолог)
владимир воронин
молдавия
европа
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Интриги относительно результатов парламентских выборов в Молдавии нет, большинство голосов получит партия Майи Санду, а ее главные оппоненты Игорь Додон и Владимир Воронин на двоих получат не больше трети голосов, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов."Я не думаю, что на этих выборах ожидаются провокации, только если со стороны проигрывающего Додона, который явно рассчитывал на другой результат и сумел убедить в этом спонсоров. Итоги выборов предрешены - простое большинство в парламенте, то есть больше 50%, наберет Майя Санду, а блок коммунистов-социалистов получит порядка трети голосов", - сказал РИА Новости Мартынов.По его словам, такие прогнозы связаны с тем, что с момента победы Санду на президентских выборах в 2020 году начался этап "прямого регулирования политических процессов в Молдавии со стороны американского посла" Дерека Хогана."Он регулярно выступает по телевидению, вызывает к себе чиновников, встречается с политиками и представителями конституционного суда, членами избирательной комиссии... Политические механизмы в Молдавии уже налажены настолько, что нет необходимости заниматься провокациями со стороны властей и организаторов выборов", - пояснил эксперт.Он добавил, что, несмотря на серьезные усилия со стороны Додона, который провел дорогую предвыборную кампанию, объединившись с бывшим оппонентом Ворониным, "больше трети голосов на двоих они не получат". "Потом им придется размежеваться на две разные фракции, в результате в два раза сократится присутствие партии Додона в парламенте", - заключил Мартынов.Около 10% голосов, по мнению эксперта, может набрать блок Ренато Усатого, который занял третье место на президентских выборах, получив 18% голосов в первом туре. Четвертой политической силой, которая пройдет в парламент, станет партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука, считает эксперт."Остальные не пройдут, ни Илан Шор, ни Андрей Нэстасе, зато их голоса достанутся блоку Санду и другим", - подытожил Мартынов.Молдавия поделилась пополам, как и на президентских выборах, отметил эксперт. "На одном фланге, прозападном, проевропейском, Майя Санду, которая выполнила свои предвыборные обещания о роспуске парламента, после победы она с помощью парламента назначит нового премьера, который сформирует новое правительство. А на другом фланге, условно пророссийском, блок двух лузеров-президентов, которые проиграли выборы, блок Ренато Усатого, в который входит несколько близких идеологически партий, которые можно считать левыми и пророссийскими, "Гражданский конгресс" Марка Ткачука, тоже левый, социалистический. С одной стороны консолидация, с другой - раздробленность, каждый сам за себя. Додон умудрился со всеми разругаться, хотя думают все примерно одинаково", - подчеркнул эксперт."Исход выборов будет зависеть от того, как проголосует диаспора. Сейчас идет активное голосование за рубежом, особенно в Европе, в России поменьше, хотя тоже достаточно активно. Но в основном в Германии, во Франции, в Великобритании, где много молдаванских мигрантов - там на некоторых участках даже образуются очереди", - добавил Мартынов.По его словам, "якорем" для Молдавии остается Приднестровье, которое не дает ей "улететь в Румынию и Европу". "Очередной раз Россию спасает в этой стране Приднестровье, которое, как якорь, жестко держит эту маленькую страну, не давая ей улететь ни в Румынию, ни в Европу, хотя сомневаюсь, что приднестровцы активно голосуют за кандидатов на этих выборах, несмотря на наличие молдавских паспортов", - сказал Мартынов.В Молдавии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00.В выборах участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба развернется между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html
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россия, майя санду, алексей мартынов (политолог), владимир воронин, молдавия, европа, в мире
Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:59 11.07.2021 (обновлено: 21:43 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Директор Института новейших государств Мартынов спрогнозировал итоги выборов в Молдавии

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Интриги относительно результатов парламентских выборов в Молдавии нет, большинство голосов получит партия Майи Санду, а ее главные оппоненты Игорь Додон и Владимир Воронин на двоих получат не больше трети голосов, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
"Я не думаю, что на этих выборах ожидаются провокации, только если со стороны проигрывающего Додона, который явно рассчитывал на другой результат и сумел убедить в этом спонсоров. Итоги выборов предрешены - простое большинство в парламенте, то есть больше 50%, наберет Майя Санду, а блок коммунистов-социалистов получит порядка трети голосов", - сказал РИА Новости Мартынов.
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По его словам, такие прогнозы связаны с тем, что с момента победы Санду на президентских выборах в 2020 году начался этап "прямого регулирования политических процессов в Молдавии со стороны американского посла" Дерека Хогана.
"Он регулярно выступает по телевидению, вызывает к себе чиновников, встречается с политиками и представителями конституционного суда, членами избирательной комиссии... Политические механизмы в Молдавии уже налажены настолько, что нет необходимости заниматься провокациями со стороны властей и организаторов выборов", - пояснил эксперт.
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Он добавил, что, несмотря на серьезные усилия со стороны Додона, который провел дорогую предвыборную кампанию, объединившись с бывшим оппонентом Ворониным, "больше трети голосов на двоих они не получат". "Потом им придется размежеваться на две разные фракции, в результате в два раза сократится присутствие партии Додона в парламенте", - заключил Мартынов.
Около 10% голосов, по мнению эксперта, может набрать блок Ренато Усатого, который занял третье место на президентских выборах, получив 18% голосов в первом туре. Четвертой политической силой, которая пройдет в парламент, станет партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука, считает эксперт.
"Остальные не пройдут, ни Илан Шор, ни Андрей Нэстасе, зато их голоса достанутся блоку Санду и другим", - подытожил Мартынов.
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Молдавия поделилась пополам, как и на президентских выборах, отметил эксперт. "На одном фланге, прозападном, проевропейском, Майя Санду, которая выполнила свои предвыборные обещания о роспуске парламента, после победы она с помощью парламента назначит нового премьера, который сформирует новое правительство. А на другом фланге, условно пророссийском, блок двух лузеров-президентов, которые проиграли выборы, блок Ренато Усатого, в который входит несколько близких идеологически партий, которые можно считать левыми и пророссийскими, "Гражданский конгресс" Марка Ткачука, тоже левый, социалистический. С одной стороны консолидация, с другой - раздробленность, каждый сам за себя. Додон умудрился со всеми разругаться, хотя думают все примерно одинаково", - подчеркнул эксперт.
"Исход выборов будет зависеть от того, как проголосует диаспора. Сейчас идет активное голосование за рубежом, особенно в Европе, в России поменьше, хотя тоже достаточно активно. Но в основном в Германии, во Франции, в Великобритании, где много молдаванских мигрантов - там на некоторых участках даже образуются очереди", - добавил Мартынов.
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По его словам, "якорем" для Молдавии остается Приднестровье, которое не дает ей "улететь в Румынию и Европу". "Очередной раз Россию спасает в этой стране Приднестровье, которое, как якорь, жестко держит эту маленькую страну, не давая ей улететь ни в Румынию, ни в Европу, хотя сомневаюсь, что приднестровцы активно голосуют за кандидатов на этих выборах, несмотря на наличие молдавских паспортов", - сказал Мартынов.
В Молдавии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года. Избирательные участки закроются в 21.00.
В выборах участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба развернется между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
 
РоссияМайя СандуАлексей Мартынов (политолог)Владимир ВоронинМолдавияЕвропаВ мире
 
 
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