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В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися - РИА Новости, 11.07.2021
В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
Явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии составила 33,3%, сообщается на сайте Центризбиркома. Это значит, что выборы депутатов считаются... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:40
2021-07-11T15:40
2021-07-11T15:53
майя санду
игорь додон
владимир воронин
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КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии составила 33,3%, сообщается на сайте Центризбиркома. Это значит, что выборы депутатов считаются состоявшимися.В Молдавии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).По ЦИК данным на 15.33 (совпадает с мск), принять участие в голосовании в Молдавии успели более 982 тысяч человек — это 33,3% избирателей. За рубежом к этому часу проголосовали свыше 132 тысяч избирателей. Активнее всего голосуют граждане Молдавии от 26 до 40 лет.В выборах участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба идет между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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майя санду, игорь додон, владимир воронин, молдавия, в мире
В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:40 11.07.2021 (обновлено: 15:53 11.07.2021)
В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися, явка составила 33,3%
КИШИНЕВ, 11 июл – РИА Новости.
Явка на досрочных парламентских выборах в Молдавии
составила 33,3%, сообщается на сайте
Центризбиркома. Это значит, что выборы депутатов считаются состоявшимися.
В Молдавии в воскресенье проходят досрочные парламентские выборы, депутатов выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (совпадает с мск).
По ЦИК данным на 15.33 (совпадает с мск), принять участие в голосовании в Молдавии успели более 982 тысяч человек — это 33,3% избирателей. За рубежом к этому часу проголосовали свыше 132 тысяч избирателей. Активнее всего голосуют граждане Молдавии от 26 до 40 лет.
В выборах участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Основная борьба идет между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Майя Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" - его возглавили два бывших президента страны - лидер коммунистов Владимир Воронин и глава социалистов Игорь Додон.