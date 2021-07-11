Президент Молдавии сообщила о нарушениях на выборах в парламент
11:30 11.07.2021 (обновлено: 12:33 11.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке в Кишиневе во время досрочных парламентских выборов в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду сообщила о нарушениях, компрометирующих выборы в парламент
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией.
"Я видела сообщения о нарушениях, я получала сигналы о действиях, которые компрометируют честный процесс выборов. Призываю всех, кто отвечает за проведение выборов, хорошо делать свою работу, иначе их ждут санкции", — сказала она.
Президент также призвала жителей принять участие в голосовании, чтобы очистить парламент от коррупционеров.
По словам председателя Центральной избирательной комиссии Дорина Чимила, серьезных нарушений не выборах не зафиксировано.
Заместитель главы Генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан, со своей стороны, сообщил, что к 11:00 поступило 14 сообщений о нарушениях. Речь идет о размещении агитационных материалов возле избирательных участков, агитации в день голосования и организованном подвозе избирателей.
"В последнем случае мы изучаем, существуют ли признаки воздействия на волю избирателей", — добавил Максиан.
В досрочных выборах в парламент Молдавии участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирают на четыре года. Основная борьба развернется между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" во главе с двумя бывшими президентами — Владимиром Ворониным (от коммунистов) и Игорем Додоном (от социалистов).
Голосование продлится до 21:00. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3 процента.