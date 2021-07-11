https://ria.ru/20210711/moldaviya-1740795354.html

Президент Молдавии сообщила о нарушениях на выборах в парламент

Президент Молдавии сообщила о нарушениях на выборах в парламент - РИА Новости, 11.07.2021

Президент Молдавии сообщила о нарушениях на выборах в парламент

Президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:30

2021-07-11T11:30

2021-07-11T12:33

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила о нарушениях на выборах в парламент и призвала компетентные органы внимательно следить за ситуацией.Президент также призвала жителей принять участие в голосовании, чтобы очистить парламент от коррупционеров.По словам председателя Центральной избирательной комиссии Дорина Чимила, серьезных нарушений не выборах не зафиксировано.Заместитель главы Генерального инспектората полиции Молдавии Марин Максиан, со своей стороны, сообщил, что к 11:00 поступило 14 сообщений о нарушениях. Речь идет о размещении агитационных материалов возле избирательных участков, агитации в день голосования и организованном подвозе избирателей. "В последнем случае мы изучаем, существуют ли признаки воздействия на волю избирателей", — добавил Максиан.В досрочных выборах в парламент Молдавии участвуют 22 партии и блока и один независимый кандидат. Депутатов выбирают на четыре года. Основная борьба развернется между партией "Действие и солидарность", которую до вступления в должность президента возглавляла Санду, и блоком "Коммунисты и социалисты" во главе с двумя бывшими президентами — Владимиром Ворониным (от коммунистов) и Игорем Додоном (от социалистов).Голосование продлится до 21:00. Чтобы выборы признали состоявшимися, явка должна превысить 33,3 процента.

https://ria.ru/20210709/moldaviya-1740558618.html

https://ria.ru/20210711/parlament-1740585100.html

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майя санду, молдавия, в мире