https://ria.ru/20210711/mamonov-1740794072.html

Жена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния

Жена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния - РИА Новости, 11.07.2021

Жена Мамонова сообщила об ухудшении его состояния

Врачи снова оценивают состояние Петра Мамонова как крайне тяжелое, однако его постепенно выводят из комы, рассказала РИА Новости супруга артиста Ольга. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:21

2021-07-11T11:21

2021-07-11T11:45

культура

коронавирус в россии

звуки му

петр мамонов

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Врачи снова оценивают состояние Петра Мамонова как крайне тяжелое, однако его постепенно выводят из комы, рассказала РИА Новости супруга артиста Ольга.Собеседница агентства также заявила, что сообщения СМИ о том, что у Мамонова отказывают почки, не соответствуют действительности. "Я спросила у врачей про почки, они говорят, что видели эту статью. Нет, у него все органы самостоятельно работают", — пояснила супруга артиста.Мамонов заболел COVID-19 две недели назад, а 1 июля стало известно, что он находится в реанимации больницы в Коммунарке и подключен к аппарату ИВЛ. Накануне Ольга Мамонова рассказала, что состояние ее супруга улучшилось и из крайне тяжелого перешло в тяжелое.Петр Мамонов — рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер андеграундной группы "Звуки Му". За карьеру он выпустил более десяти студийных альбомов и снялся в двух десятках фильмов. Главная роль в фильме "Остров" принесла ему множество наград.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, звуки му, петр мамонов