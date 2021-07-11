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Соседи рассказали о семье мальчика, выбросившего сестру из окна
Соседи рассказали о семье мальчика, выбросившего сестру из окна - РИА Новости, 11.07.2021
Соседи рассказали о семье мальчика, выбросившего сестру из окна
Подросток, выбросивший из окна новорожденную сестру, не отличался странным поведением, заявили соседи в беседе с Пятым каналом. РИА Новости, 11.07.2021
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россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подросток, выбросивший из окна новорожденную сестру, не отличался странным поведением, заявили соседи в беседе с Пятым каналом.Ранее тело младенца нашли возле жилого дома в Москве. По версии следствия, девочку выкинул из окна ее брат. Позже источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что подросток страдает аутизмом.Другая соседка заявила, что по внешности мальчика якобы можно было определить "какие-то отклонения". Тем не менее она не смогла пояснить, в чем именно они выражались, а также призналась, что не владеет информацией о жизни семьи подростка."Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я видела, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал. &lt;…&gt; Вчера тот же мужчина с тем же мальчиком катались на самокате", — сказала она журналистам.Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обстоятельства трагедии выясняются.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
Соседи рассказали о семье мальчика, выбросившего сестру из окна
20:07 11.07.2021 (обновлено: 21:35 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Соседи рассказали о семье мальчика из Москвы, выбросившего новорожденную сестру из окна

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Подросток, выбросивший из окна новорожденную сестру, не отличался странным поведением, заявили соседи в беседе с Пятым каналом.
Ранее тело младенца нашли возле жилого дома в Москве. По версии следствия, девочку выкинул из окна ее брат. Позже источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что подросток страдает аутизмом.
"Нормальный совершенно. Семья хорошая была", — рассказал один из жителей соседнего дома.
Другая соседка заявила, что по внешности мальчика якобы можно было определить "какие-то отклонения". Тем не менее она не смогла пояснить, в чем именно они выражались, а также призналась, что не владеет информацией о жизни семьи подростка.
"Я не знаю, сколько мальчишке лет и какая конкретно это семья, но на прошлой неделе я видела, как мужчина вещи разгружал и мальчик помогал. <…> Вчера тот же мужчина с тем же мальчиком катались на самокате", — сказала она журналистам.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", обстоятельства трагедии выясняются.
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