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В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник
В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник - РИА Новости, 11.07.2021
В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после обнаружения младенца под окнами жилого дома на севере Москвы,... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T13:17
2021-07-11T14:14
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после обнаружения младенца под окнами жилого дома на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, утром 11 июля возле дома на Левобережной улице в Москве было найдено тело новорожденной девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты."Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", — добавила она.Сейчас следователи допрашивают родителей, назначена судебно-медицинская экспертиза.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик страдает аутизмом, предварительно, он выбросил девочку из окна.
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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник
13:17 11.07.2021 (обновлено: 14:14 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Источник в органах заявил, что мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после обнаружения младенца под окнами жилого дома на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <…> "Причинение смерти по неосторожности", — сказала она.

По данным следствия, утром 11 июля возле дома на Левобережной улице в Москве было найдено тело новорожденной девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты.
"Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", — добавила она.
Сейчас следователи допрашивают родителей, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик страдает аутизмом, предварительно, он выбросил девочку из окна.
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