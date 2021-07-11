https://ria.ru/20210711/malchik-1740803974.html

В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник

В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник - РИА Новости, 11.07.2021

В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после обнаружения младенца под окнами жилого дома на севере Москвы,... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T13:17

2021-07-11T13:17

2021-07-11T14:14

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" после обнаружения младенца под окнами жилого дома на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По данным следствия, утром 11 июля возле дома на Левобережной улице в Москве было найдено тело новорожденной девочки с повреждениями, характерными при падении с большой высоты."Предварительно установлено, что мать отвлеклась на некоторое время и младенец остался в комнате с 13-летним братом, страдающим психическим заболеванием", — добавила она.Сейчас следователи допрашивают родителей, назначена судебно-медицинская экспертиза.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мальчик страдает аутизмом, предварительно, он выбросил девочку из окна.

https://ria.ru/20210324/zhenschina-1602653100.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия