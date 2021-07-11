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Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк
Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк - РИА Новости, 11.07.2021
Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк
Пассажир рейса Москва — Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода, сообщает "360". РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T09:24
2021-07-11T09:24
2021-07-11T12:10
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анталья (провинция)
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происшествия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода, сообщает "360".Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. Многим пассажирам стало плохо, передает "Москва 24".Поэтому один из них открыл люк аварийного выхода, из-за чего раскрылся спасательный трап. В авиакомпании "Россия" подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. Как отмечается в сообщении, это случилось "при невыясненных обстоятельствах".Пассажиров высадили из самолета, борт оперативно заменили. В результате задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию происшествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром
Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно.
2021-07-11T09:24
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, видео, анталья (провинция), москва, шереметьево (аэропорт), происшествия
Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк
09:24 11.07.2021 (обновлено: 12:10 11.07.2021)
Пассажир рейса Москва — Анталья открыл люк аварийного выхода из-за духоты в самолете
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Пассажир рейса Москва — Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода, сообщает "360"
.
Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно.
Многим пассажирам стало плохо, передает "Москва 24"
.
Поэтому один из них открыл люк аварийного выхода, из-за чего раскрылся спасательный трап.
В авиакомпании "Россия" подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. Как отмечается в сообщении, это случилось "при невыясненных обстоятельствах".
Пассажиров высадили из самолета, борт оперативно заменили. В результате задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию происшествия.