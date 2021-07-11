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Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк

Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк - РИА Новости, 11.07.2021

Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк

Пассажир рейса Москва — Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода, сообщает "360". РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T09:24

2021-07-11T09:24

2021-07-11T12:10

туризм

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анталья (провинция)

москва

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пассажир рейса Москва — Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода, сообщает "360".Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. Многим пассажирам стало плохо, передает "Москва 24".Поэтому один из них открыл люк аварийного выхода, из-за чего раскрылся спасательный трап. В авиакомпании "Россия" подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. Как отмечается в сообщении, это случилось "при невыясненных обстоятельствах".Пассажиров высадили из самолета, борт оперативно заменили. В результате задержка вылета составила четыре часа. В авиакомпании создали комиссию по расследованию происшествия.

анталья (провинция)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержка рейса Москва – Анталья из-за инцидента с пассажиром Пассажир рейса Москва – Анталья открыл в самолете люк аварийного выхода. Инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. Из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. 2021-07-11T09:24 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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