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В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок
В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок - РИА Новости, 11.07.2021
В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок
Прокуратура проводит проверку после столкновения двух лодок в Вологодской области, в результате инцидента три человека госпитализированы, один пропал, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T00:36
2021-07-11T00:36
2021-07-11T00:36
северо-западная транспортная прокуратура
вологда
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после столкновения двух лодок в Вологодской области, в результате инцидента три человека госпитализированы, один пропал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Два маломерных судна столкнулись в месте слияния рек Сухона и Вологда в Вологодской области в субботу.На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и водолазы."Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи со столкновением двух маломерных судов... Транспортная прокуратура установит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям судоводителей", - отмечается в сообщении.
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северо-западная транспортная прокуратура, вологда, вологодская область, происшествия
В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок
В Вологодской области один человек пропал и три пострадало при столкновении двух лодок