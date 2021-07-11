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В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок
В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок - РИА Новости, 11.07.2021
В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок
Прокуратура проводит проверку после столкновения двух лодок в Вологодской области, в результате инцидента три человека госпитализированы, один пропал, сообщает... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T00:36
2021-07-11T00:36
северо-западная транспортная прокуратура
вологда
вологодская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после столкновения двух лодок в Вологодской области, в результате инцидента три человека госпитализированы, один пропал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.Два маломерных судна столкнулись в месте слияния рек Сухона и Вологда в Вологодской области в субботу.На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и водолазы."Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи со столкновением двух маломерных судов... Транспортная прокуратура установит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям судоводителей", - отмечается в сообщении.
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северо-западная транспортная прокуратура, вологда, вологодская область, происшествия
В Вологодской области один человек пропал при столкновении лодок
00:36 11.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Вологодской области один человек пропал и три пострадало при столкновении двух лодок

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после столкновения двух лодок в Вологодской области, в результате инцидента три человека госпитализированы, один пропал, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Два маломерных судна столкнулись в месте слияния рек Сухона и Вологда в Вологодской области в субботу.
"По предварительным данным, при столкновении три человека, в том числе несовершеннолетний, получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение. Всего на двух судах было 8 человек (5 и 3). Один человек пропал", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и водолазы.
"Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания в связи со столкновением двух маломерных судов... Транспортная прокуратура установит все обстоятельства происшествия, даст оценку действиям судоводителей", - отмечается в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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В Самарской области пропал человек после столкновения катера и лодки
 
Северо-Западная транспортная прокуратураВологдаВологодская областьПроисшествия
 
 
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