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Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей - РИА Новости, 11.07.2021
Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T14:42
2021-07-11T14:42
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами.Мэр отметил, что у каждого пациента есть доступ к кислороду и кнопка вызова персонала. При поступлении каждый заболевший получает браслет с QR-кодом, а у медработников есть планшеты, куда они заносят все данные о состоянии здоровья пациента"Цифровые сервисы позволяют оценить состояние каждого пациента и риски. А после выписки из госпиталя эпикриз доступен в электронной медкарте", - уточняется в сообщении.Мэр подчеркнул, что в резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц, которые вылечили уже более 100 тысяч пациентов с COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, общество
Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:42 11.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в "Крылатском"
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами.
"Москвичи спрашивают в соцсетях: чем резервные ковидные госпитали отличаются от стационаров? По качеству помощи и возможностям - ничем. Напомню, мы изначально создавали их для борьбы с #covid19. В них есть все для диагностики и лечения этой болезни: собственные лаборатории, КТ, рентген-аппараты, кардиографы, УЗИ, аппараты ИВЛ", - говорится в сообщении.
Мэр отметил, что у каждого пациента есть доступ к кислороду и кнопка вызова персонала. При поступлении каждый заболевший получает браслет с QR-кодом, а у медработников есть планшеты, куда они заносят все данные о состоянии здоровья пациента
"Цифровые сервисы позволяют оценить состояние каждого пациента и риски. А после выписки из госпиталя эпикриз доступен в электронной медкарте", - уточняется в сообщении.
Мэр подчеркнул, что в резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц, которые вылечили уже более 100 тысяч пациентов с COVID-19.
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