https://ria.ru/20210711/lechenie-1740809774.html

Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей

Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей - РИА Новости, 11.07.2021

Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T14:42

2021-07-11T14:42

2021-07-11T14:42

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами.Мэр отметил, что у каждого пациента есть доступ к кислороду и кнопка вызова персонала. При поступлении каждый заболевший получает браслет с QR-кодом, а у медработников есть планшеты, куда они заносят все данные о состоянии здоровья пациента"Цифровые сервисы позволяют оценить состояние каждого пациента и риски. А после выписки из госпиталя эпикриз доступен в электронной медкарте", - уточняется в сообщении.Мэр подчеркнул, что в резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц, которые вылечили уже более 100 тысяч пациентов с COVID-19.

https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740780162.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, общество