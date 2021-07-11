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Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей - РИА Новости, 11.07.2021
Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T14:42
2021-07-11T14:42
2021-07-11T14:42
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами.Мэр отметил, что у каждого пациента есть доступ к кислороду и кнопка вызова персонала. При поступлении каждый заболевший получает браслет с QR-кодом, а у медработников есть планшеты, куда они заносят все данные о состоянии здоровья пациента"Цифровые сервисы позволяют оценить состояние каждого пациента и риски. А после выписки из госпиталя эпикриз доступен в электронной медкарте", - уточняется в сообщении.Мэр подчеркнул, что в резервных госпиталях работают опытные медики из крупных столичных больниц, которые вылечили уже более 100 тысяч пациентов с COVID-19.
https://ria.ru/20210711/koronavirus-1740780162.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, общество
Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
Собянин рассказал, есть ли разница между резервными ковидными госпиталями и стационарами