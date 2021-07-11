https://ria.ru/20210711/kurs-1740768930.html

Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина

Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина - РИА Новости, 11.07.2021

Эксперт подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина

Операции Банка России с валютой в интересах министерства финансов с начала года привели к ослаблению рубля на пять-десять процентов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T01:16

2021-07-11T01:16

2021-07-11T01:46

россия

цены на нефть

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Операции Банка России с валютой в интересах министерства финансов с начала года привели к ослаблению рубля на пять-десять процентов, заявил РИА Новости генеральный директор УК "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев.По его словам, без покупки валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ) курс доллара оказался бы в диапазоне 65-70 рублей.Вывод доллара из ФНБМинфин по бюджетному правилу направляет на покупки валюты дополнительные доходы от высокой цены на нефть. Накопленные активы в 2022 году направят в ФНБ. В мае ведомство решило отказаться от доллара в структуре фонда в пользу других валют и золота, которому в объеме ФНБ отвели 20 процентов.Соответствующие валютные операции проводит Центробанк в интересах Минфина, однако регулятор продолжает покупать на рынке только валюту.Объем таких сделок в периоде с седьмого июля по пятое августа этого года должен составить 296 миллиардов рублей, ежедневно на эти цели планируется выделать 13,5 миллиарда рублей.Значимость интервенций"О значимости этих валютных интервенций говорит тот факт, что рубль перестал быть "нефтяной валютой" и уже никак не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти", — объяснил Лосев.Собеседник агентства подчеркнул, что курс доллара в разгар пандемии в 2020 году был почти такой же, как и сейчас, — примерно 72 рубля. При этом стоимость барреля нефти опускалась до 32 долларов.При этом, отметил Лосев, объем покупок Банка России составляет лишь порядка одного процента биржевого оборота, однако это фактор "постоянного давления" на национальную валюту. Кроме того, утверждает эксперт, этот фактор может быть даже весомее, чем санкционная политика Штатов."Объемы операций постоянно растут, а сам Банк России исторически наиболее авторитетный и могущественный участник внутреннего валютного рынка", — заключил Лосев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/dollar-1740451857.html

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россия, цены на нефть, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), доллар, рубль, экономика