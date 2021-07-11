Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков

"Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им", - заявил Диас-Канель в эфире государственного ТВ.