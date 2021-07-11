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Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков
Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков - РИА Новости, 12.07.2021
Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов призвал коммунистов страны выйти на улицы и противостоять провокациям, по словам президента, за ними стоят... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T23:44
2021-07-11T23:44
2021-07-12T07:44
в мире
мигель диас-канель
куба
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов призвал коммунистов страны выйти на улицы и противостоять провокациям, по словам президента, за ними стоят "контрреволюционные наемники".
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в мире, мигель диас-канель, куба
Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков
23:44 11.07.2021 (обновлено: 07:44 12.07.2021)
Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять провокациям