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Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков
Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков - РИА Новости, 12.07.2021
Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков
Президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов призвал коммунистов страны выйти на улицы и противостоять провокациям, по словам президента, за ними стоят... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-11T23:44
2021-07-12T07:44
в мире
мигель диас-канель
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов призвал коммунистов страны выйти на улицы и противостоять провокациям, по словам президента, за ними стоят "контрреволюционные наемники".
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в мире, мигель диас-канель, куба
Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы в случае беспорядков
23:44 11.07.2021 (обновлено: 07:44 12.07.2021)
 
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-ПетербургаПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© Фото : официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга

Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы и противостоять провокациям

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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на фоне протестов призвал коммунистов страны выйти на улицы и противостоять провокациям, по словам президента, за ними стоят "контрреволюционные наемники".
"Мы не позволим никаким контрреволюционным наемникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ. Вот почему мы призываем всех коммунистов выйти на улицы, где будут происходить эти провокации, и решительно противостоять им", - заявил Диас-Канель в эфире государственного ТВ.
 
В миреМигель Диас-КанельКуба
 
 
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