https://ria.ru/20210711/krym-1740811918.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 11.07.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение
МЧС по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение, до конца дня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду. РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T15:18
2021-07-11T15:18
2021-07-11T15:39
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
кировский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. МЧС по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение, до конца дня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду.По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели погоду в Крыму будет определять область пониженного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.В понедельник воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах до 21-27 градусов. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 метров в секунду.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова. Власти ввели режим ЧС.Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказались более 100 домов в трех селах, расположенных по течению рек.
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керчь
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керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, кировский район
В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:18 11.07.2021 (обновлено: 15:39 11.07.2021)
МЧС объявил штормовое предупреждение из-за надвигающихся ливней и гроз
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. МЧС по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение, до конца дня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели погоду в Крыму будет определять область пониженного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
В понедельник воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах до 21-27 градусов. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 метров в секунду.
Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи
и Ялты
. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова. Власти ввели режим ЧС.
Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказались более 100 домов в трех селах, расположенных по течению рек.