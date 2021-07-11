https://ria.ru/20210711/krym-1740811918.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 11.07.2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение

МЧС по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение, до конца дня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду. РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T15:18

2021-07-11T15:18

2021-07-11T15:39

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

кировский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0b/1727774649_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_9a4ab63f7e6c9f32aec7f6815f935dea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. МЧС по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение, до конца дня ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду.По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели погоду в Крыму будет определять область пониженного давления, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.В понедельник воздух прогреется до 28-33 градусов, в горах до 21-27 градусов. Северо-восточный ветер в центральных и восточных районах усилится до 15-20 метров в секунду.Мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы полуострова. Власти ввели режим ЧС.Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказались более 100 домов в трех селах, расположенных по течению рек.

https://ria.ru/20210708/krym-1740449389.html

керчь

ялта

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, кировский район