https://ria.ru/20210711/krym-1740796632.html

В Крыму зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом

В Крыму зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом - РИА Новости, 11.07.2021

В Крыму зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом

В Крыму за последние сутки выявили 368 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом на своей странице в... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T11:44

2021-07-11T11:44

2021-07-11T11:46

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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сергей аксенов (политик)

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московская область (подмосковье)

республика крым

общество

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Крыму за последние сутки выявили 368 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал губернатор республики Сергей Аксенов.В то же время за сутки выздоровели 153 человека. Таким образом, общее число вылечившихся составило 45 370 человек, отметил глава региона.Власти Крыма призвали жителей соблюдать масочный режим и не посещать общественные места без особой необходимости, ограничить личные контакты и соблюдать социальною дистанцию.Отмечается, что при обнаружении первых признаков острых респираторных инфекций следует обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров "горячей линии". По словам Аксенова, особенно это касается пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний и соблюдающих режим самоизоляции по прибытии из зарубежных стран. За последние сутки в России выявили 25 033 новых случая COVID-19. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Умерли 749 человек, выздоровели –17 382. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 783 333 человека.

https://ria.ru/20210711/obnulenie-1740766013.html

https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740635482.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей аксенов (политик), москва, московская область (подмосковье), республика крым, общество