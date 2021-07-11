Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210711/krym-1740796632.html
В Крыму зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом
В Крыму зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом - РИА Новости, 11.07.2021
В Крыму зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом
В Крыму за последние сутки выявили 368 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом на своей странице в... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T11:44
2021-07-11T11:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сергей аксенов (политик)
москва
московская область (подмосковье)
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Крыму за последние сутки выявили 368 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал губернатор республики Сергей Аксенов.В то же время за сутки выздоровели 153 человека. Таким образом, общее число вылечившихся составило 45 370 человек, отметил глава региона.Власти Крыма призвали жителей соблюдать масочный режим и не посещать общественные места без особой необходимости, ограничить личные контакты и соблюдать социальною дистанцию.Отмечается, что при обнаружении первых признаков острых респираторных инфекций следует обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров "горячей линии". По словам Аксенова, особенно это касается пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний и соблюдающих режим самоизоляции по прибытии из зарубежных стран. За последние сутки в России выявили 25 033 новых случая COVID-19. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Умерли 749 человек, выздоровели –17 382. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 783 333 человека.
https://ria.ru/20210711/obnulenie-1740766013.html
https://ria.ru/20210709/koronavirus-1740635482.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сергей аксенов (политик), москва, московская область (подмосковье), республика крым, общество
В Крыму зафиксировали суточный максимум заражений коронавирусом
11:44 11.07.2021 (обновлено: 11:46 11.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост случаев коронавируса за все время пандемии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В Крыму за последние сутки выявили 368 новых случаев коронавируса, что является максимальным показателем с начала пандемии. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" написал губернатор республики Сергей Аксенов.
"Из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 73 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы", – сообщил он.
В то же время за сутки выздоровели 153 человека. Таким образом, общее число вылечившихся составило 45 370 человек, отметил глава региона.
Власти Крыма призвали жителей соблюдать масочный режим и не посещать общественные места без особой необходимости, ограничить личные контакты и соблюдать социальною дистанцию.
Люди в масках - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
02:15Распространение коронавируса
Врач рассказал, как обнулить "российский" штамм коронавируса
Отмечается, что при обнаружении первых признаков острых респираторных инфекций следует обратиться в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров "горячей линии".
По словам Аксенова, особенно это касается пожилых людей, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний и соблюдающих режим самоизоляции по прибытии из зарубежных стран.
За последние сутки в России выявили 25 033 новых случая COVID-19. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Умерли 749 человек, выздоровели –17 382. Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 5 783 333 человека.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 16:16Распространение коронавируса
Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей Аксенов (политик)МоскваМосковская область (Подмосковье)Республика КрымОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:59Эксперт спрогнозировал итоги выборов в Молдавии
15:58Аэропорты Москвы принимают меры для урегулирования ситуации с очередями
15:49В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с такси и микроавтобусом
15:43Эксперт оценил сумму, которую выплатит открывший аварийный люк пассажир
15:40В Молдавии признали досрочные парламентские выборы состоявшимися
15:39Гинзбург назвал продукты для защиты иммунитета в пандемию коронавируса
15:37В Таиланде привитая вакциной Sinovac медсестра умерла от COVID-19
15:29"Аэрофлот" сообщил об отсутствии задержек на регистрации в Шереметьево
15:21ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
15:18В Крыму объявили штормовое предупреждение
15:16Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
15:14Число жертв оползня в Японии возросло до десяти
15:09ЦИК заверил списки кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму
14:42Собянин рассказал о работе резервных ковидных госпиталей
14:38ЦИК заверил списки кандидатов в Госдуму партии "СР — За правду"
14:27Умер знаменитый художник Олег Целков
14:27На выборы в депутаты заксобраний выдвинули почти пять тысяч кандидатов
14:26В Московской области мужчина обстрелял двух человек на базе отдыха
14:18Оппозиционер в Грузии облила вход канцелярии правительства краской
14:05Глава бундестага испугался, что немцы с русскими корнями смотрят RT
Лента новостейМолния