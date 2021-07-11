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В Красноярске пьяный водитель сбил семью с коляской
В Красноярске пьяный водитель сбил семью с коляской - РИА Новости, 11.07.2021
В Красноярске пьяный водитель сбил семью с коляской
Легковой автомобиль с пьяным водителем влетел в семью с коляской и затем врезался в ларек с мороженым в Красноярске, пострадали четырехмесячный ребенок и... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T16:25
2021-07-11T16:25
россия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль с пьяным водителем влетел в семью с коляской и затем врезался в ларек с мороженым в Красноярске, пострадали четырехмесячный ребенок и женщина-продавец, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали женщина и четырехмесячный ребенок. По предварительной информации, сегодня на улице Щорса, 7 водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, допустил съезд на тротуар, с последующим наездом на семью с коляской и ларек с мороженым", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в результате ДТП пострадал четырехмесячный ребенок в коляске и женщина-продавец 1995 года рождения, родители ребенка не пострадали. Водителя задержали недалеко от места происшествия – он не пострадал и был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции уточнили, что происшествие произошло рядом с остановкой, но ее водитель проскочил, зацепив лишь дорожный знак. Состояние пострадавших уточняется.
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россия, красноярск, происшествия
В Красноярске пьяный водитель сбил семью с коляской
16:25 11.07.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /

Пьяный водитель сбил семью с коляской и врезался в ларек с мороженым в Красноярске

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КРАСНОЯРСК, 11 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль с пьяным водителем влетел в семью с коляской и затем врезался в ларек с мороженым в Красноярске, пострадали четырехмесячный ребенок и женщина-продавец, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали женщина и четырехмесячный ребенок. По предварительной информации, сегодня на улице Щорса, 7 водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, допустил съезд на тротуар, с последующим наездом на семью с коляской и ларек с мороженым", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в результате ДТП пострадал четырехмесячный ребенок в коляске и женщина-продавец 1995 года рождения, родители ребенка не пострадали. Водителя задержали недалеко от места происшествия – он не пострадал и был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции уточнили, что происшествие произошло рядом с остановкой, но ее водитель проскочил, зацепив лишь дорожный знак. Состояние пострадавших уточняется.
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