https://ria.ru/20210711/krasnoyarsk-1740817907.html

В Красноярске пьяный водитель сбил семью с коляской

В Красноярске пьяный водитель сбил семью с коляской - РИА Новости, 11.07.2021

В Красноярске пьяный водитель сбил семью с коляской

Легковой автомобиль с пьяным водителем влетел в семью с коляской и затем врезался в ларек с мороженым в Красноярске, пострадали четырехмесячный ребенок и... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T16:25

2021-07-11T16:25

2021-07-11T16:25

россия

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 11 июл - РИА Новости. Легковой автомобиль с пьяным водителем влетел в семью с коляской и затем врезался в ларек с мороженым в Красноярске, пострадали четырехмесячный ребенок и женщина-продавец, сообщает пресс-служба регионального главка МВД."Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали женщина и четырехмесячный ребенок. По предварительной информации, сегодня на улице Щорса, 7 водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, допустил съезд на тротуар, с последующим наездом на семью с коляской и ларек с мороженым", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в результате ДТП пострадал четырехмесячный ребенок в коляске и женщина-продавец 1995 года рождения, родители ребенка не пострадали. Водителя задержали недалеко от места происшествия – он не пострадал и был в состоянии алкогольного опьянения. В полиции уточнили, что происшествие произошло рядом с остановкой, но ее водитель проскочил, зацепив лишь дорожный знак. Состояние пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20210312/dtp-1600868039.html

россия

красноярск

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россия, красноярск, происшествия