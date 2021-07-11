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Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложили решение проблемы
Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложили решение проблемы - РИА Новости, 11.07.2021
Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложили решение проблемы
Москвичам, которые накануне не успели привиться вакциной "КовиВак", предложили оставить контакты для приоритетного вакцинирования в другой день, сообщается на... РИА Новости, 11.07.2021
2021-07-11T08:35
2021-07-11T12:57
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москвичам, которые накануне не успели привиться вакциной "КовиВак", предложили оставить контакты для приоритетного вакцинирования в другой день, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.В депздраве добавили, что сотрудники всех павильонов "Здоровая Москва" постарались обеспечить пришедшим комфортное и безопасное ожидание прививки."Работники постарались минимизировать риски, связанные с длительным нахождением людей на солнце, и обеспечивали посетителей водой", — говорится на сайте.Привиться "КовиВаком" можно было 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва", но вакцина появилась там в ограниченном количестве — не более 850 доз в каждом. Несмотря на 30-градусную жару, за препаратом выстраивались многочасовые очереди."КовиВак" создан в Центре имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ней используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный так, что он лишился инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, ожидается, что иммунный ответ будет наиболее полным.
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Очередь на прививку от COVID-19 в районе Северное Тушино
В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак". Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено – не более 850 доз.
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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложили решение проблемы
08:35 11.07.2021 (обновлено: 12:57 11.07.2021)
 

Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложат привиться в другой день

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москвичам, которые накануне не успели привиться вакциной "КовиВак", предложили оставить контакты для приоритетного вакцинирования в другой день, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

"Таких людей оказалось около двух тысяч. В ближайшие дни с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию препаратом "КовиВак", — говорится в сообщении.

В депздраве добавили, что сотрудники всех павильонов "Здоровая Москва" постарались обеспечить пришедшим комфортное и безопасное ожидание прививки.
"Работники постарались минимизировать риски, связанные с длительным нахождением людей на солнце, и обеспечивали посетителей водой", — говорится на сайте.
Привиться "КовиВаком" можно было 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва", но вакцина появилась там в ограниченном количестве — не более 850 доз в каждом. Несмотря на 30-градусную жару, за препаратом выстраивались многочасовые очереди.
"КовиВак" создан в Центре имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ней используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный так, что он лишился инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, ожидается, что иммунный ответ будет наиболее полным.
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