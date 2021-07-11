https://ria.ru/20210711/kovivak-1740781226.html

Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложили решение проблемы

Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложили решение проблемы - РИА Новости, 11.07.2021

Москвичам, которым не хватило "КовиВака", предложили решение проблемы

Москвичам, которые накануне не успели привиться вакциной "КовиВак", предложили оставить контакты для приоритетного вакцинирования в другой день, сообщается на... РИА Новости, 11.07.2021

2021-07-11T08:35

2021-07-11T08:35

2021-07-11T12:57

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Москвичам, которые накануне не успели привиться вакциной "КовиВак", предложили оставить контакты для приоритетного вакцинирования в другой день, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.В депздраве добавили, что сотрудники всех павильонов "Здоровая Москва" постарались обеспечить пришедшим комфортное и безопасное ожидание прививки."Работники постарались минимизировать риски, связанные с длительным нахождением людей на солнце, и обеспечивали посетителей водой", — говорится на сайте.Привиться "КовиВаком" можно было 10 июля в 14 павильонах "Здоровая Москва", но вакцина появилась там в ограниченном количестве — не более 850 доз в каждом. Несмотря на 30-градусную жару, за препаратом выстраивались многочасовые очереди."КовиВак" создан в Центре имени Чумакова РАН. Это так называемая цельновирионная вакцина — в ней используется вирус SARS-CoV-2, специально обработанный так, что он лишился инфекционных свойств, но сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, ожидается, что иммунный ответ будет наиболее полным.

https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очередь на прививку от COVID-19 в районе Северное Тушино В Москве выстроились очереди из желающих привиться вакциной "КовиВак". Препарат появился в четырнадцати павильонах "Здоровая Москва". Вакцинация проходит без предварительной записи, однако количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено – не более 850 доз. 2021-07-11T08:35 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество